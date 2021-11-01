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Герой футбольного дня. Александр Гладкий

Премьер-лига
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У Гармаша вторая молодость? У Гладкого тогда третья

Герой футбольного дня. Александр Гладкий

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

А вы когда-нибудь слышали от Александра Гладкого слова о каком-то рекорде или желании остаться в истории? Он просто молча делает свое дело, тогда как кто-то другой обещает полгода не давать интервью, а затем на каждом шагу кричит "сдохну, но побью рекорд".

Гладкого с Селезневым можно сравнивать непосредственно. Представители одного футбольного поколения, игроки со схожим бэкграундом, оба мощные бомбардиры. У Селезнева, правда, больше голов за меньше матчей, но у Гладкого еще, в отличие от Евгения, не закончена активная история. То, как Александр работает в последних матчах за "Зарю", не может не увлекать.

Герой футбольного дня. Александр Гладкий - изображение 1

Они проиграли 1:6 "Шахтеру", но Гладкий очень понравился. Забил гол, наработал на самый высокий в команде показатель xG (0,67), провел четырнадцать единоборств, совершил девять подборов мяча. А после матча сказал, что стыдно перед болельщиками, и будет он лично и команда исправляться в следующих матчах.

И вот вчера была показательная ситуация с первым голом "Зари". Луганчане проигрывали, но применили прессинг на чужой половине поля, получив возможность "подловить" соперника на дисбалансе. Аллахьяр отдал на Гладкого на точку одиннадцати метров, откуда кто-либо другой, нацеленный на рекорд или другие личные достижения, бил бы по воротам. Но Александр нацелен на командные результаты. Собрал на себе двух защитников, совершил ложное движение и вернул находившемуся в лучшей позиции Аллахьяру. Вот пример, как нужно добывать командный, а не индивидуальный результат.

А когда идет у команды, то пойдет уже и у личностей. В последствии Гладкий отдал еще одну голевую передачу и дважды забил сам. Теперь у него 98-м голов в 333-х матчах чемпионата Украины. И нет сомнений, что с таким темпом он легко пересечет отметку в сто результативных ударов, а там уже и до Селезнева недалеко.

С таким трудолюбием Гладкий в 34 может замахнуться на место в сборной Украины. В последний раз он вызывался туда шесть лет назад, но ведь Гармаш тоже не завсегдатай. Если Денис получил шанс, то неужели этого не стоит Гладкий?

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Комментарии (11)
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Vantala (Kharkiv)
01.11.2021 в 12:45
Про сравнение с кормильцем - очень точно. Но вот про вызов в сборную это уже перебор. Поздновато. есть молодые кого можно вызывать.
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Romerik (YNWA)
01.11.2021 в 12:34
С такими темпами 26 голов за 3 - 4 сезона можно забить. Не знаю, нужно ли это ему, но если забьет, а Селя нет - во будет прикол. Жека подавится от зависти
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+1
0
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2.dc (Николаев)
01.11.2021 в 11:10
))) … вот что бывает, когда тяжко страдающий "Комплексом Селезнёва" журналист, пытается писать про другого. В конце-концов трамвай таки рельсы нащупал, но, 100-пудово не надолго …)
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+2
-1
Acsakal (Kharkov)
01.11.2021 в 11:03
Наразі Гладкий виглядає сильніше того ж Сікана. І результативніше. Тож у резерв збірної можна і запросити.
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+1
-2
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ascent (Луксор)
01.11.2021 в 11:29
А смысл?
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
01.11.2021 в 12:00
Сенс в тому, що якщо травмується Яремчук або Довбик, то буде кого випустити на заміну. До речі, наразі Гладкий виглядає не гірше за Довбика, і я би ще подумав, кого випускати на заміну Яремчуку, коли той втомиться. Чого-чого, а досвіду в Гладкого точно побільше, а чого вартує досвід на вищому рівні показує лідер наших суперників Джеко (старший за Гладкого, до речі).
+1
-1
unnamed (Cape May)
01.11.2021 в 12:30
В позиционной атаке или навале Гладкий сильнее Довбика. Яремчук сейчас совсем не в форме. Сани хватает сейчас на 65 минут где-то.
0
0
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Ракицкий (Питер)
01.11.2021 в 10:52
Какая сборная?)))Там Ярема и Долбик,отличные напы.А Саше нужно обогнать Реброва.Реально еще за 3 сезона забить 30 голов.Чемпионат у нас ДНО,защиты нет у команд.Удачи Саше!!!
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0
-4
Dr. House (Поділля)
01.11.2021 в 11:43
Сам ти долбік...
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+2
0
Acsakal (Kharkov)
01.11.2021 в 12:01
Якщо відверто, то - довбень.
+1
0
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Zapp Brannigan (Київ)
01.11.2021 в 10:45
Буду дико ржати, якщо Гладкий обійде по голах Кормільця))
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+5
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