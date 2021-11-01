Герой футбольного дня. Александр Гладкий

А вы когда-нибудь слышали от Александра Гладкого слова о каком-то рекорде или желании остаться в истории? Он просто молча делает свое дело, тогда как кто-то другой обещает полгода не давать интервью, а затем на каждом шагу кричит "сдохну, но побью рекорд".

Гладкого с Селезневым можно сравнивать непосредственно. Представители одного футбольного поколения, игроки со схожим бэкграундом, оба мощные бомбардиры. У Селезнева, правда, больше голов за меньше матчей, но у Гладкого еще, в отличие от Евгения, не закончена активная история. То, как Александр работает в последних матчах за "Зарю", не может не увлекать.

Они проиграли 1:6 "Шахтеру", но Гладкий очень понравился. Забил гол, наработал на самый высокий в команде показатель xG (0,67), провел четырнадцать единоборств, совершил девять подборов мяча. А после матча сказал, что стыдно перед болельщиками, и будет он лично и команда исправляться в следующих матчах.

И вот вчера была показательная ситуация с первым голом "Зари". Луганчане проигрывали, но применили прессинг на чужой половине поля, получив возможность "подловить" соперника на дисбалансе. Аллахьяр отдал на Гладкого на точку одиннадцати метров, откуда кто-либо другой, нацеленный на рекорд или другие личные достижения, бил бы по воротам. Но Александр нацелен на командные результаты. Собрал на себе двух защитников, совершил ложное движение и вернул находившемуся в лучшей позиции Аллахьяру. Вот пример, как нужно добывать командный, а не индивидуальный результат.

А когда идет у команды, то пойдет уже и у личностей. В последствии Гладкий отдал еще одну голевую передачу и дважды забил сам. Теперь у него 98-м голов в 333-х матчах чемпионата Украины. И нет сомнений, что с таким темпом он легко пересечет отметку в сто результативных ударов, а там уже и до Селезнева недалеко.

С таким трудолюбием Гладкий в 34 может замахнуться на место в сборной Украины. В последний раз он вызывался туда шесть лет назад, но ведь Гармаш тоже не завсегдатай. Если Денис получил шанс, то неужели этого не стоит Гладкий?