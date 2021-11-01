Сделал 18 дублей. Гладкий повторил рекорд УПЛ

В матче с "Металлистом 1925" (6:1) 34-летний форвард луганчан Александр Гладкий сделал 18-й дубль в чемпионатах Украины. Тем самым он повторил рекорд УПЛ, совладельцами которого являются Марко Девич, Сергей Ребров, Евгений Селезнев и Андрей Ярмоленко.

8 раз Александр забивал по два мяча за игру, выступая за "Шахтер", 4 - за "Зарю", 3 - за "Карпаты", по 1 - за "Харьков", "Днепр" и "Черноморец".

Между тем, сделав дубль в поединке с харьковчанами через 15 лет 30 дней после премьерного дубля 1 октября 2006 года, Гладкий на 16 дней превзошел рекордный показатель Сергея Реброва 14-летней давности.

Интересно, что на счету Гладкого нет ни одного хет-трика в чемпионатах Украины.