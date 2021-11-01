Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сделал 18 дублей. Гладкий повторил рекорд УПЛ
Голевая машина
zarya-lugansk.com
В матче с "Металлистом 1925" (6:1) 34-летний форвард
8 раз Александр забивал по два мяча за игру, выступая за "Шахтер", 4 - за "Зарю", 3 - за "Карпаты", по 1 - за "Харьков", "Днепр" и "Черноморец".
Между тем, сделав дубль в поединке с харьковчанами через 15 лет 30 дней после премьерного дубля 1 октября 2006 года, Гладкий на 16 дней превзошел рекордный показатель Сергея Реброва 14-летней давности.
Интересно, что на счету Гладкого нет ни одного хет-трика в чемпионатах Украины.
Популярное сейчас
- Металлист многих бесит, но пользы от него больше, чем от 14 других клубов УПЛ. Отвечаем, почему
- Лионель Месси высказался о своем потенциальном возвращении в Барселону
- Феерия Зори, юбилей Златана, амбиции Вест Хэма. Главные новости за 31 октября
- Судейский эксперт назвал непрофессиональным решение Романова назначить пенальти в ворота Динамо
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО