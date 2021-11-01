  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сделал 18 дублей. Гладкий повторил рекорд УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сделал 18 дублей. Гладкий повторил рекорд УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Голевая машина

Сделал 18 дублей. Гладкий повторил рекорд УПЛ

zarya-lugansk.com

Новина українською

В матче с "Металлистом 1925" (6:1) 34-летний форвард луганчан Александр Гладкий сделал 18-й дубль в чемпионатах Украины. Тем самым он повторил рекорд УПЛ, совладельцами которого являются Марко Девич, Сергей Ребров, Евгений Селезнев и Андрей Ярмоленко.

8 раз Александр забивал по два мяча за игру, выступая за "Шахтер", 4 - за "Зарю", 3 - за "Карпаты", по 1 - за "Харьков", "Днепр" и "Черноморец".

Между тем, сделав дубль в поединке с харьковчанами через 15 лет 30 дней после премьерного дубля 1 октября 2006 года, Гладкий на 16 дней превзошел рекордный показатель Сергея Реброва 14-летней давности.

Интересно, что на счету Гладкого нет ни одного хет-трика в чемпионатах Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Александр Гладкий
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...