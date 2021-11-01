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Беседин - о гей-парадах: Не хочу, чтобы мой сын смотрел на п@@@@сов
А вот и откровения Артема подъехали
скриншот youtube
Нападающий "
"Нет, конечно. Во-первых, это уже ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией, их в принципе не должно быть. Есть мальчики, есть девочки – все.
Я восстанавливался в Испании. Реально, люди гонят. У нас все по-божески в этом плане, а там их куча. Эти клубы, флаги, ходят там за ручку... Реально, я не могу на это смотреть.
Во-первых, у меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на п@@@@сов. Если мальчики идут и держатся за ручку, то разве они не гонят?" – сказал Беседин.
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