Беседин - о гей-парадах: Не хочу, чтобы мой сын смотрел на п@@@@сов

Нападающий " Динамо " Артем Беседин завил о том, что он не поддерживает проведение гей-парадов.

"Нет, конечно. Во-первых, это уже ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией, их в принципе не должно быть. Есть мальчики, есть девочки – все.

Я восстанавливался в Испании. Реально, люди гонят. У нас все по-божески в этом плане, а там их куча. Эти клубы, флаги, ходят там за ручку... Реально, я не могу на это смотреть.

Во-первых, у меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на п@@@@сов. Если мальчики идут и держатся за ручку, то разве они не гонят?" – сказал Беседин.