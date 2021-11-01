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Беседин - о гей-парадах: Не хочу, чтобы мой сын смотрел на п@@@@сов

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

А вот и откровения Артема подъехали

Беседин - о гей-парадах: Не хочу, чтобы мой сын смотрел на п@@@@сов

скриншот youtube

Новина українською

Нападающий "Динамо" Артем Беседин завил о том, что он не поддерживает проведение гей-парадов.

"Нет, конечно. Во-первых, это уже ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией, их в принципе не должно быть. Есть мальчики, есть девочки – все.

Я восстанавливался в Испании. Реально, люди гонят. У нас все по-божески в этом плане, а там их куча. Эти клубы, флаги, ходят там за ручку... Реально, я не могу на это смотреть.

Во-первых, у меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на п@@@@сов. Если мальчики идут и держатся за ручку, то разве они не гонят?" – сказал Беседин.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
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Комментарии (34)
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djeff2015 (Запорожье)
01.11.2021 в 22:37
по петушар он прав. 100%.
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+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
01.11.2021 в 22:35
не знаю как там видится Беседке, но меня сегодня больше беспокоят вооруженные пито-расы на северо-востоке, чем не в меру активные пед-ики с флажками
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+3
0
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
01.11.2021 в 22:38
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
01.11.2021 в 22:28
Беседин такая же вата, как Бутко. Смотри, Артем, пока от геев будешь сына прятать, ему кокс или герыч впарят. Обычные нормальные гетеросексуалы.
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+1
0
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
01.11.2021 в 21:50
Бутко - сепар, Беседин - герой Украины! Да, петухи полярные?
Ответить
+2
-6
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
01.11.2021 в 22:03
Люди многогранны. Даже Бутко с Бесединым. Вот какие-то грани у этих глуповатых ребят совпадают, в чем-то они одинаковы, а в чем-то нет. Но ваше навязчивое стремление связать Динамо с неприятной вам ориентацией вызывает подозрение. Вы там как-то определитесь, от чего у вас больше жим-жим — от окружающих вас вездесущих геев или от мрачно надвигающихся з посмішкою хижой игроков и фанатов Динамо.
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+2
-2
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kotіgorok (Чернiгiв)
01.11.2021 в 22:30
Так это же одно и то же - вездессущие геи и фанаты Динамо
0
-3
78zezabo (Дрогобич)
01.11.2021 в 21:49
Не сайт, а збіговисько під....в. Чи ви реально за те щоб вашим дітям пропагували нетрадиційні відносини?( в дома хай єб ..ця с ким хочуть, але навіщо ця показуха).
Ответить
+6
-2
мы за динамо (киев)
01.11.2021 в 21:48
а мені огидне видовище гейпарадів. вважаю шо такому явищу не місце на вулицях нашої країни.
Ответить
+8
-3
78zezabo (Дрогобич)
01.11.2021 в 21:50
+Хоч хтось адекватний.
Ответить
+5
-3
George_D (Харьков)
01.11.2021 в 22:18
Тоді треба зняти з порядку денного гасло про вступ України до ЄС. Через гомофобію Брюсель вже цькує Угорщину із Польщею та погрожує їм санкціями. Так вони вже в ЄС, а нам треба бути "святіше" Папи Римьского, щоб туди попасти. Святіше у сенсі "толерантніше". :)
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+2
0
avatar
uа-football-2021 (Київ)
01.11.2021 в 21:31
Артем! Не переживай! До того часу, як твій син виросте і почне щось усвідомлювати, Суркіса вже посадять і Динамо не буде. Тому він не побачить під...
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+2
-6
George_D (Харьков)
01.11.2021 в 22:20
Хто ж його посадить? Він же олігарх! У нас олігархів ніколи не садять. З ними встановлюють взаємовигідні стосунки.
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+1
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
01.11.2021 в 21:29
Якщо син виросте і стане геєм,ото сміху буде)))
Ответить
+4
-8
avatar
Просто Квашин (Харьков)
01.11.2021 в 21:29
У него дед и бабуля из неадертальцев...
Ответить
+7
-6
Хиденг (Днепр)
01.11.2021 в 21:26
"Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на п@@@@сов." Ну на вас же как-то все смотрят, с валидолом, корвалолом, но смотрят.
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+5
-11
George_D (Харьков)
01.11.2021 в 22:22
Ага. Согласен. Хорошо подколол. Причем они то как раз п@@@сы в плохом смысле... :)
Ответить
+1
0
avatar
REAL PA'MI PA'SIEMRE (PORTO)
01.11.2021 в 21:23
Беседін "Ні, звісно. По-перше, це вже ненормально. Людей із нетрадиційною орієнтацією, їх у принципі не повинно бути. (100%) " Є хлопчики, є дівчатка – все.Я відновлювався в Іспанії. Реально, люди гонять. У нас все по-божому в цьому плані, а там їх купа. Ці клуби, прапори, ходять за ручку... РЕАЛьно, я не можу на це дивитися.По-перше, у мене є син. Я не хочу, щоб він ріс і дивився на п@@@@сів. "Якщо хлопчики йдуть і тримаються за ручку, то хіба вони не гонять?” – сказав Бесєдін.
Ответить
+6
-4
Papaye (Dnipro)
01.11.2021 в 21:23
Когда сын подрастёт, покажи ему записи своей игры, уверен, он будет шокирован не меньше, чем от мужиков держащихся за ручки. А если он пороется в архивах отзывов болельщиков после каждой твоей игры за сборную, то у него закрадутся сомнения по поводу твоей ориентации...
Ответить
+9
-10
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.11.2021 в 21:25
))))))))))) верняк
Ответить
+5
-6
avatar
таврия19752009 (симферополь)
01.11.2021 в 21:22
"Европа рада иметь Украину своим членом" (Кличко)
Ответить
+4
-19
avatar
Просто Квашин (Харьков)
01.11.2021 в 21:26
В Парашестане геев официально на 40% больше чем в Европе, даже в Чечне есть...
Ответить
+16
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
01.11.2021 в 22:37
додик, в твоей недоимперии насильственный гомосексуализм - норма в армии, церкви и пенитенциарной системе, а еще в общественной жизни. еще цитату Кличка кинешь?_)
Ответить
+2
0
avatar
REAL PA'MI PA'SIEMRE (PORTO)
01.11.2021 в 21:21
Ответить
+9
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.11.2021 в 21:21
Посмотри в зеркало - там увидишь пи...раса!
Ответить
+3
-8
avatar
Просто Квашин (Харьков)
01.11.2021 в 21:27
Ты пробовал, птица ???
Ответить
+6
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.11.2021 в 21:28
Это ты умеешь только пробовать))))
+5
-4
Хиденг (Днепр)
01.11.2021 в 21:20
Ещё один латентный-озабоченный, шепните ему кто-нибудь, что у него там реабилитолог из этих был - законтачил.
Ответить
+5
-13
avatar
таврия19752009 (симферополь)
01.11.2021 в 21:19
Смотри тут много защитников гей парадов развелось.О как мозг промыли по тв.Ну да Украина же это гей -Европа
Ответить
+2
-23
Дон Купер (Хмельницький)
01.11.2021 в 21:14
Ще один неадекват. То навіщо ти в Іспанію поїхав відновлюватися? Ці меншини нікому не заважають. Краще б думав як забивати голи, бо син, ще й не таке може почути про тата.
Ответить
+8
-10
octavi4 (Warszawa)
01.11.2021 в 21:12
Может они всё таки держатся, а не держаться?
Ответить
+6
-1
FC Energy (Новая Каховка)
01.11.2021 в 21:11
Ещё один персонаж с IQ ниже нуля
Ответить
+10
-9
Tenma7 (Чернигов)
01.11.2021 в 21:11
Ну так а че ты в гейропе восстанавливаешся? В бурятию к шаманам или в тагил
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+9
-8
Ol-g (Одесса)
01.11.2021 в 22:21
Какой Тагил? Верхний или Нижний?
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0
0


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