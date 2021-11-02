Крутейший Гладкий, доминирующий Шахтер. Символическая сборная 13-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Число 13 в народе никогда не считалось счастливым. Пятница 13-е, чертова дюжина и далее по списку. Увы, но 13-й тур УПЛ также получился далеко не идеальным. Три из восьми игр закончились нулевой ничьей, в одной встрече был забит всего один гол, и только "Шахтер", "Днепр-1", "Заря" и Сидорчук сделали хоть что-то для поднятия настроения. У них получилось.

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UA-Футбол снова с вами и это очередная символическая сборная тура УПЛ. Схема - 4-3-3. Выбираем тотальный футбол.

Вратарь - Владислав Кучерук, "Черноморец"

Одесситы провели свой первый сухой матч в сезоне. В принципе, одного этого факта хватит, дабы оправдать в нашей команде появление Кучерука. Юный чемпион мира отстоял неплохой матч, совершил парочку ярких сейвов, и, что самое главное, удержал свои ворота на замке.

Правый защитник - Додо, "Шахтер"

Бразильский фулбек "горняков" имел минимум работы в обороне, но зато ему есть чем похвастаться в атаке. Он стал ассистентом во время двух голов своей команды, сделав многое для Тете и Соломона. В остальном бразилец не изменял себе, был активен и хорошо справлялся со своими привычными обязанностями.

Центральный защитник - Александр Романчук, "Львов"

21-летний центрбек далек от статуса основного в команде Дулуба, но после матча воскресенья белорусский наставник может изменить свое решение. Романчук практически не ошибался возле своих ворот, а впереди сделал то, на что оказались неспособны нападающие двух команд - он забил. Это принесло "Львову" очень важную победу.

Центральный защитник - Ярослав Мартынюк, "Рух"

Еще один игрок, представляющий клуб из западной Украины. Капитан "Руха" продолжает вживаться в новую роль центрбека. В воскресенье он справился с миссией. Да, команда Кучука мало что создала у ворот оппонента, но к Мартынюку особых вопросов быть не должно. У своих владений он действовал максимально надежно, особенно во втором тайме.

Левый защитник - Наджиб Якубу, "Ворскла"

Полтавский клуб не сумел справиться с сопротивлением "Черноморца". В 13-м туре команда Максимова обошлась без голов, но в атаке они провели много времени. Особенно на флангах, откуда шли многочисленные навесы и подачи. Больше других в этом компоненте преуспел Якубу, на счету которого привычная активность впереди, заработанные на себе фолы, а также большое количество кроссов. Увы, ни один из них к голу так и не привел.

Опорный полузащитник - Сергей Сидорчук, "Динамо"

После матча "Мариуполь" - "Динамо" у нас на сайте выходил отдельный материал о крутости Сидорчука . А потому, здесь коротко. Капитан киевлян провел классный матч, капитан киевлян забил дважды, капитан киевлян выполнил немало черновой работы. Как итог, капитан киевлян в нашей команде.

Центральный полузащитник - Александр Пихаленок, "Днепр-1"

Команда Йовичевича задорно провела первые полчаса матча против "Миная", забив за это время сразу три гола. Два из них прошли при участии креативного Пихаленка. Вначале он помог отличиться Гуцуляку, который начал избиение закарпатцев, а после уже забил сам, установив счет 3:0. Согласитесь, продуктивно.

Центральный полузащитник - Георгий Судаков, "Шахтер"

Один из главных героев "горняков" в прошедшем туре. Судаков получил шанс от Роберто де Дзерби выйти в старте и не подвел алленаторе. В первом тайме он забил классным ударом издали, а после перерыва круто ассистировал Фернандо, которому оставалось нанести выстрел из выгодной позиции. Помимо этого Судаков еще один раз попал в штангу, был активен и грамотно подыгрывал партнерам. Осталось подобные перформансы поставить на поток.

Правый вингер - Тете, "Шахтер"

Вероятно, лидер "горняков" в октябре, результативность и работоспособность которого по-настоящему поражает. Против "Десны" Тете успел отдать два предголевых паса, а также отличиться самому шикарным ударом в стиле Арьена Роббена. "Шахтер" на время потерял Педриньо, однако за правый фланг можно не переживать. За него отвечает набравший форму Тете.

Центральный нападающий - Александр Гладкий, "Заря"

Никакой демагогии, только цифры. Гладкий vs. "Металлист 1925": два гола, три голевые, заработанная красная для центрбека соперника. Сходу даже тяжело вспомнить, когда в последний раз игрок УПЛ совершал за матч пять результативных действий. Но сейчас мы знаем - это случилось 31-го октября 2021-го, в 13-м туре УПЛ.

Левый вингер - Аллахяр, "Заря"

Еще один герой луганчан, который прямо поучаствовал в разгроме команды Кривенцова. Иранец дважды забил на старте каждого из таймов, а также грамотно пропустил мяч во время второго взятия ворот. В последнее время Аллахяр набрал шикарную форму, и даже становится немного грустно, что в следующем году мы его в УПЛ не увидим. Или все-таки "Заря" найдет деньги на полноценный переход?

Тренер - Роберто де Дзерби, "Шахтер"

Во второй раз подряд перед матчем с "Реалом" донецкий клуб добывает уверенную победу, а Роберто де Дзерби попадает в нашу сборную тура. Но если он был лучшим, то какой смысл быть суеверным? Команда итальянца вчистую переиграла "Десну" в 13-м туре, забила четыре гола, насоздавала моментов еще на 2-3 точных удара, а единственным пятном на репутации останется глупый пропущенный гол. Есть уверенность, что де Дзерби подробно объяснит своим центрбека, почему такого больше делать не стоит. А в остальном, претензий быть не должно.