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Кравченко: Днепр-1 готов играть в еврокубках
Защитник днепрян поделился эмоциями после победы над "Минаем"
Фото: Днепр-1
Защитник "Днепра-1" Никита Кравченко ответил на вопросы клубной пресс-службы после победного матча против "Миная" (4:0).
– Сегодня команда победила очень убедительно. С чем ты это связываешь в первую очередь?
- Просто мы у себя в командной раздевалке обсудили, что нужно выйти на игру с максимальным настроением, и так отыграть с первой до последней минуты и быть постоянно концентрированными. Отсюда и такой итоговый результат.
- Сегодня лучшим игроком матча признали Александра Пихаленка, но он к своим результативным действиям вполне мог добавить еще несколько забитых мячей. Шутите над ним по этому поводу?
- Да, общались с ним сейчас. Он парень технический и проблем с тем, чтобы точно ударить у него нет, но я видел в нескольких моментах, что у него мяч подскакивал на поле. Видимо, там где-то ямку вырыли в газоне, и поэтому Саша едва мяч за пределы стадиона не выбил (улыбается). А в принципе – он молодец!
– Тренерский штаб дал максимально поиграть и тем, кто оставался в запасе. Ребята в команде уже начали ощущать друг друга на поле?
- Конечно, у нас все в обойме, все чувствуют конкуренцию, и хорошо, когда все получают игровую практику.
– Команда занимает место в еврокубковой зоне, но пока не может переиграть своих прямых конкурентов. В чем здесь причина?
– Я также читал мнения специалистов о том, что мы еще не способны выступать в еврокубках, но я считаю, что мы этим составом и коллективом способны бороться и идти к нашей цели, а также показывать хорошую игру. И, конечно, мы готовы играть в еврокубках, – сказал Кравченко.
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