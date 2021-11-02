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Береза: Днепр-1 открыт к выгодным предложениям по Довбику

Премьер-лига
(3 голосов)

В то же время, клуб хочет оставить форварда до лета

Береза: Днепр-1 открыт к выгодным предложениям по Довбику

Faisal HQ

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал о том, почему клуб не спешит продавать форварда Артема Довбика.

- Были ли реальные предложения по покупке Артема Довбика? Если да, почему не было трансфера?

- Предложения были, например, турецкий "Трабзонспор" интересовался Довбиком, но "Днепр-1" не устроила финансовая сторона вопроса, Артем является важным игроком основного состава команды и стоит гораздо больше, чем было предложено, но мы открыты к действительно выгодным предложениям. Приоритет – оставить Довбика в команде до конца сезона.

- Если Довбик все же сменит клуб, есть ли потенциальные новички, которые смогли бы полноценно его заменить?

- Да, конечно есть варианты. Вспомните, когда в "Днепр-1" только пришел Довбик, он не имел той славы, которую имеет сейчас. Его хотел оставить еще при создании клуба Дмитрий Михайленко, но он не захотел тогда играть во Второй лиге. Затем он все же пришел в команду и результат вы знаете. Клуб умеет и готов раскрывать потенциал футболистов. "Днепр-1" – это команда для роста и взлета молодых талантов, стартовая площадка для них. Например, для того же Супряги.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1 Юрий Береза
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Комментарии (4)
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simargl (Чернигов)
02.11.2021 в 19:08
По Супряге знатно потролил)))... а уйдёт летом к Супряге в ДК.
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0
-1
Thiirane2 (Днепр)
02.11.2021 в 19:21
В эту дыру только ненормальный может хотеть перейти.
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0
0
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Ракицкий (Питер)
02.11.2021 в 18:21
Зачем куда-то уходить Артему?Днепр его команда.
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0
-1
Thiirane2 (Днепр)
02.11.2021 в 19:23
Иконы когда с Тимощуком вернете?
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0
0


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