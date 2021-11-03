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Президент Днепра-1: Пихаленок – будущее сборной Украины, вангую

Премьер-лига
(1 голосов)

Юрий Береза - о том, может ли днепровская команда стать базовым клубом сборной

Президент Днепра-1: Пихаленок – будущее сборной Украины, вангую

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза поделился мнением, может ли днепровская команда стать базовым клубом сборной Украины.

"Конечно, я верю в это. Посмотрите на Назаренко, Батагова или Ярмолюка. Да, они пока делают ошибки, но сколько им лет? У них есть интеллект, характер, природные данные. Они – будущее сборной Украины.

Пихаленок – будущее сборной Украины, вангую. Мало таких футболистов было в Украине: Калитвинцев, Ротань, Рыкун. Александр совмещает в себе этих трех футболистов. Когда он начнет играть в сборной Украины, сборная будет не командой настроения или не настроения "Динамо" или "Шахтера". Это будет действительно сборная Украины. Как может быть, что игрок сборной Украины арендован? (речь о Булеце – прим.) "Днепр-1" – шанс для игроков, которые смогут заиграть за сборную.

Для игроков "Днепра-1", представляющих сборную, у меня есть особые требования. Если надел футболку сборной Украины, положил руку на сердце – ты либо выкладывайся по полной, либо вообще не выходи на поле. То же касается и еврокубков. Позорить страну не нужно", – сказал Береза.

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В статье: Александр Пихаленок СК Днепр-1 Юрий Береза
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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
03.11.2021 в 09:25
Плюсую, у парня точно есть голова на плечах …
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