Президент Днепра-1: Пихаленок – будущее сборной Украины, вангую

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза поделился мнением, может ли днепровская команда стать базовым клубом сборной Украины.

"Конечно, я верю в это. Посмотрите на Назаренко, Батагова или Ярмолюка. Да, они пока делают ошибки, но сколько им лет? У них есть интеллект, характер, природные данные. Они – будущее сборной Украины.

Пихаленок – будущее сборной Украины, вангую. Мало таких футболистов было в Украине: Калитвинцев, Ротань, Рыкун. Александр совмещает в себе этих трех футболистов. Когда он начнет играть в сборной Украины, сборная будет не командой настроения или не настроения "Динамо" или "Шахтера". Это будет действительно сборная Украины. Как может быть, что игрок сборной Украины арендован? (речь о Булеце – прим.) "Днепр-1" – шанс для игроков, которые смогут заиграть за сборную.

Для игроков "Днепра-1", представляющих сборную, у меня есть особые требования. Если надел футболку сборной Украины, положил руку на сердце – ты либо выкладывайся по полной, либо вообще не выходи на поле. То же касается и еврокубков. Позорить страну не нужно", – сказал Береза.