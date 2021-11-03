Виктор Хлус: У Динамо нет нападающего, есть неплохие полузащитники, но слабая оборона

Бывший нападающий звездного "Динамо" Виктор Хлус прокомментировал игру киевлян в матче группового этапа Лиги чемпионов против испанской "Барселоны", который завершился поражением бело-синих со счетом 0:1.

- После первой игры в Барселоне, где "Динамо" проиграло с таким же счетом 0:1, вы критиковали игру киевлян. Что скажите о матче в Киеве?

- Несмотря на поражение, можно сказать, "Динамо" сыграло один из лучших матчей за последний период. Но это максимум, на что динамовцы способны, и даже если они захотят прибавить, то не чем. В Барселоне мы видели потерянное и неуверенное "Динамо", где игроки не могли связать три передачи, где команда окопалась у своих ворот с мыслями не пропустить. В Киеве предстало совсем другое "Динамо" - более уверенное в себе, нацеленное на атаку, создавали моменты, могли и забить. Если на выезде вообще не было шансов, то дома могли хотя бы сыграть вничью. Первые двадцать минут команда играла как всегда осторожно, с насыщением игроками обороны, а после того как прощупали "Барселону", хорошо начали выходить в контратаки, и это приносило плоды. Во втором тайме даже применяли прессинг, что давно не видели в исполнении "Динамо" в еврокубках.

- Имеем неутешительный результат – в четырех матчах не забито ни одного мяча.

- А как можно играть без нападающего? Если из Гармаша сделали нападающего, то о чем можно говорить. Видно было желание, хотели победить, но для Лиги чемпионов команда пока не готова. Нападающего нет, есть неплохие полузащитники, слабая линия обороны, есть хороший вратарь, вот и получается, нет целостной команды. Не может пять человек играть против одиннадцати. Чтобы играть на равных с такими клубами как "Барселона", "Бавария", все линии должны быть ровными и укомплектованными. У нас выделяется только одна линия – тренерская (смеется). Остальные нужно подтягивать!

- Шансы завоевать третье место призрачные, или все же есть?

- Шансы были бы, если бы принимали в последнем туре "Бенфику" дома. В Португалии рассчитывать на что-то, а нужна только победа, трудно. А перед этой игрой - матч с "Баварией", где вряд ли что-то светит. Сейчас для "Динамо" важно показывать достойную игру, как против "Барселоны", и наконец, дождаться первого забитого мяча в Лиге чемпионов. Есть маленький прогресс, команда набирает опыт, и это радует.

- Многие говорили, что "Динамо" по силам обыграть кризисную "Барселону". У вас были надежды?

- Нет. Исходил из того, что видел. В первом матче "Барселона" была все той же кризисной командной. И результат? В Киеве испанцы также показали не лучший футбол, но рациональный. У них мастерство выше, чем у наших игроков, они выжали из минимума максимум. От "Барселоны" можно ожидать еще большего, а у "Динамо" это предел. Посмотрите, вышел в середине второго тайме Дембеле, добавил мощи в атакующих действиях, и как здорово он разгонял атаки, которые несли угрозу. Игрок национальной сборной Франции выходит на замену! А после наших замен, мы прибавили…? Нет. Но несмотря ни на что, "Динамо" порадовало неплохой игрой, что стало бонусом. Два одинаковых результата 0:1, но другой уровень футбола.