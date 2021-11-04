  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Русол: Были бы только рады, если бы Коноплянка захотел перейти в Днепр-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Русол: Были бы только рады, если бы Коноплянка захотел перейти в Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Все может быть

Русол: Были бы только рады, если бы Коноплянка захотел перейти в Днепр-1

shakhtar.com

Новина українською

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол в эфире шоу "Трендец" высказался о возможном переходе полузащитника "Шахтера" Евгения Коноплянки в днепровский клуб.

– Как бы вы отреагировали, если бы Коноплянка позвонил и сказал: "Хотел бы"?

– Мы бы пообщались. Были бы только рады.

Я не уверен, что этот момент близок, потому что Евгений еще способен показать себя на более высоком уровне. Но не вижу никаких проблем со временем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка Андрей Русол Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Vantala (Kharkiv)
04.11.2021 в 21:00
Коноплянка еще бене денег должен за то что ушел бесплатно. Беня просто так такие долги не прощает. Так что в днепр шансов ноль.
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
04.11.2021 в 20:50
Днепр это его команда,Шахта не даст шанс
Ответить
0
0
avatar
Ракицкий (Питер)
04.11.2021 в 20:46
Женя пускай заканчивает карьеру,а то только зарплату получает.Во дураков нашел)))Повезло
Ответить
0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
04.11.2021 в 20:37
Коноплянка може хіба що в Черкаський Дніпро перейти
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...