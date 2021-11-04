Русол: Были бы только рады, если бы Коноплянка захотел перейти в Днепр-1

Исполнительный директор " Днепра-1 " Андрей Русол в эфире шоу "Трендец" высказался о возможном переходе полузащитника "Шахтера" Евгения Коноплянки в днепровский клуб.

– Как бы вы отреагировали, если бы Коноплянка позвонил и сказал: "Хотел бы"?

– Мы бы пообщались. Были бы только рады.

Я не уверен, что этот момент близок, потому что Евгений еще способен показать себя на более высоком уровне. Но не вижу никаких проблем со временем.