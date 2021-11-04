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Русол: Были бы только рады, если бы Коноплянка захотел перейти в Днепр-1
Все может быть
shakhtar.com
Исполнительный директор "
– Как бы вы отреагировали, если бы Коноплянка позвонил и сказал: "Хотел бы"?
– Мы бы пообщались. Были бы только рады.
Я не уверен, что этот момент близок, потому что Евгений еще способен показать себя на более высоком уровне. Но не вижу никаких проблем со временем.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (4)
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Vantala (Kharkiv)
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Artemanat (Кривой Рог)
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