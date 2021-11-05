Форвард Руха: Будем делать все, чтобы добыть три очка в матче с Черноморцем

Нападающий "Руха" Фабрисио Альваренга поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Черноморца" в 14-м туре УПЛ.

"Перед тренировкой Леонид Кучук собрал нас для разговора. Мы общались минут 20. Обсудили игру против "Александрии". Коуч указал на наши сильные и слабые стороны в том противостоянии. У нас хорошее настроение. В следующем матче будем делать все, для того чтобы получить три очка.

На самом деле "Черноморец" – это сильная команда. Они сыграли с "Ворсклой" вничью. Мы полностью сконцентрированы на противостоянии с одесситами. Нам нужно работать и эффективнее, чтобы одерживать победы в таких матчах, которые у нас были против "Александрии". Мы должны лучше действовать в атаке, чтобы забить.

В поединке с "Минаем" я не совсем удачно пробил по воротам, но мяч залетел в сетку. Нужно почаще пробивать. Так будет возникать больше возможностей для взятия ворот", - сказал Альваренга.