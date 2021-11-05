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Форвард Руха: Будем делать все, чтобы добыть три очка в матче с Черноморцем

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра состоится 6 ноября в 19:30

Форвард Руха: Будем делать все, чтобы добыть три очка в матче с Черноморцем

Фото: ФК Рух

Новина українською

Нападающий "Руха" Фабрисио Альваренга поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Черноморца" в 14-м туре УПЛ.

"Перед тренировкой Леонид Кучук собрал нас для разговора. Мы общались минут 20. Обсудили игру против "Александрии". Коуч указал на наши сильные и слабые стороны в том противостоянии. У нас хорошее настроение. В следующем матче будем делать все, для того чтобы получить три очка.

На самом деле "Черноморец" – это сильная команда. Они сыграли с "Ворсклой" вничью. Мы полностью сконцентрированы на противостоянии с одесситами. Нам нужно работать и эффективнее, чтобы одерживать победы в таких матчах, которые у нас были против "Александрии". Мы должны лучше действовать в атаке, чтобы забить.

В поединке с "Минаем" я не совсем удачно пробил по воротам, но мяч залетел в сетку. Нужно почаще пробивать. Так будет возникать больше возможностей для взятия ворот", - сказал Альваренга.

Напомним, матч "Черноморец" - "Рух" перенесен из Одессы во Львов из-за поединка сборной Украины. Игра 14-го тура УПЛ состоится в субботу, 6 ноября, на "Арене Львов" в 19:30.

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В статье: Черноморец (Одесса) Рух (Львов) Фабрисио Альваренга
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
05.11.2021 в 12:13
когда уже в ЧО-ДК2 будет усиление Супряга -Шкурин
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