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Русин: В польской Легии я не получал удовольствия ни от футбола, ни от жизни

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард сыграл только в одном матче

Русин: В польской Легии я не получал удовольствия ни от футбола, ни от жизни

legia.com

Новина українською

Арендованный у "Динамо" нападающий "Днепра-1" Назарий Русин рассказал о периоде карьеры в "Легии". Напомним, форвард вторую половину прошлого сезона провел в Польше, сыграв за польский клуб лишь в одном матче.

– Польский период такой, что там я больше ссорился, а не играл. Очень плохой опыт для меня. В Польше не получал удовольствия ни от футбола, ни от жизни. Просто хотел домой.

Уныние в своих силах? Нет, его не было. Всегда нужно надеяться на лучшее. Я переживал, как и все люди в таких ситуациях. В Польше вообще находился без настроения. Но родители, друзья, жена, сын – мало-помалу перестал концентрироваться на негативе. Самое главное, как говорит отец, находиться на позитиве, думать о хорошем, о своей семье. Все остальное – придет.

Если бы я знал, где упаду, то подстелил бы себе и, конечно, не поехал бы туда. Сейчас тоже могу сказать: мне не нужно было уезжать. Откуда я это знал? Думал, приеду в Польшу и буду играть. Рынок следит за чемпионатом Польши гораздо лучше, чем за Украиной. Думал одно, а вышло совсем другое. Сейчас не хочу рассказывать, как там произошло. Придет время – все узнаете.

– Проблема заключалась в главном тренере, в команде или в чем-нибудь другом?

– Нет, в команде ребята хорошо ко мне относились. Проблема не в этом. Однажды дам интервью, в котором я расскажу все. Чтобы люди не думали, мол, приехал в команду и сказал: "Я – Криштиану Роналду, должен играть, но не хочу тренироваться". Нет, так не было, - сказал Русин.

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В статье: Легия (Варшава) СК Днепр-1 Назарий Русин
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Источник:
football24.ua

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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
05.11.2021 в 14:45
Да ты игрок нулевой.Кто тебя тянет я не знаю.Иди добровольцем в армию больше толку будет.
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