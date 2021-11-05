Русин: В польской Легии я не получал удовольствия ни от футбола, ни от жизни

Арендованный у "Динамо" нападающий "Днепра-1" Назарий Русин рассказал о периоде карьеры в "Легии". Напомним, форвард вторую половину прошлого сезона провел в Польше, сыграв за польский клуб лишь в одном матче.

– Польский период такой, что там я больше ссорился, а не играл. Очень плохой опыт для меня. В Польше не получал удовольствия ни от футбола, ни от жизни. Просто хотел домой.

Уныние в своих силах? Нет, его не было. Всегда нужно надеяться на лучшее. Я переживал, как и все люди в таких ситуациях. В Польше вообще находился без настроения. Но родители, друзья, жена, сын – мало-помалу перестал концентрироваться на негативе. Самое главное, как говорит отец, находиться на позитиве, думать о хорошем, о своей семье. Все остальное – придет.

Если бы я знал, где упаду, то подстелил бы себе и, конечно, не поехал бы туда. Сейчас тоже могу сказать: мне не нужно было уезжать. Откуда я это знал? Думал, приеду в Польшу и буду играть. Рынок следит за чемпионатом Польши гораздо лучше, чем за Украиной. Думал одно, а вышло совсем другое. Сейчас не хочу рассказывать, как там произошло. Придет время – все узнаете.

– Проблема заключалась в главном тренере, в команде или в чем-нибудь другом?

– Нет, в команде ребята хорошо ко мне относились. Проблема не в этом. Однажды дам интервью, в котором я расскажу все. Чтобы люди не думали, мол, приехал в команду и сказал: "Я – Криштиану Роналду, должен играть, но не хочу тренироваться". Нет, так не было, - сказал Русин.