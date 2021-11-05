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Русин: Днепр-1 должен бороться за третье место в чемпионате
Форвард рассказал о своей работе в Днепре-1
scdnipro1.com.ua
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— "Днепр-1" — новый шанс для вас. Чего вы хотите достичь в этом сезоне?
— Сейчас мои амбиции — начать играть в футбол. Здесь собрана хорошая команда. По моему мнению, она должна бороться за третье место в чемпионате. Посмотрим, как оно будет.
— С Артемом Довбиком конкурировать сложно?
— Думаю, со всеми тяжело конкурировать. Артем — хороший футболист. Трудно, конечно трудно. Мне вообще трудно, потому что пропустил целый год. Да, я тренировался, но... Во время последних месяцев своего пребывания в Польше приходилось тренироваться с 16-летними пацанами. Как ни крути — это тоже влияет. Ничего, даст Бог, выберусь из той ямы.
— О Йовичевиче говорят, что он — хороший психолог и мотиватор. Уже убедились в этом?
— Да, тренер хорошо настраивает команду, говорит добрые слова, поддерживает. Не "пихает", как это делают некоторые другие наставники. Конечно, чувствуется его поддержка в общении с игроками. Кроме Йовичевича, в тренерском штабе есть Юрий Беньо и Андрей Ханас, которые также могут поговорить, поддержать. Они — из Львова, мои земляки. Когда пришел в команду — ободрили. Мне было очень приятно. В Польше этого как раз не хватало.
— В "Заре" вас называли "Хищником". Получили ли прозвище в новой команде?
— (Улыбается.) Нет, не получил. Ребята говорят просто "Назик".
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