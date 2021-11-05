  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Русин: Днепр-1 должен бороться за третье место в чемпионате
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Русин: Днепр-1 должен бороться за третье место в чемпионате

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард рассказал о своей работе в Днепре-1

Русин: Днепр-1 должен бороться за третье место в чемпионате

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Арендованный "Днепром-1" у "Динамо" форвард Назарий Русин рассказал об адаптации в днепровской команде.

— "Днепр-1" — новый шанс для вас. Чего вы хотите достичь в этом сезоне?

— Сейчас мои амбиции — начать играть в футбол. Здесь собрана хорошая команда. По моему мнению, она должна бороться за третье место в чемпионате. Посмотрим, как оно будет.

— С Артемом Довбиком конкурировать сложно?

— Думаю, со всеми тяжело конкурировать. Артем — хороший футболист. Трудно, конечно трудно. Мне вообще трудно, потому что пропустил целый год. Да, я тренировался, но... Во время последних месяцев своего пребывания в Польше приходилось тренироваться с 16-летними пацанами. Как ни крути — это тоже влияет. Ничего, даст Бог, выберусь из той ямы.

— О Йовичевиче говорят, что он — хороший психолог и мотиватор. Уже убедились в этом?

— Да, тренер хорошо настраивает команду, говорит добрые слова, поддерживает. Не "пихает", как это делают некоторые другие наставники. Конечно, чувствуется его поддержка в общении с игроками. Кроме Йовичевича, в тренерском штабе есть Юрий Беньо и Андрей Ханас, которые также могут поговорить, поддержать. Они — из Львова, мои земляки. Когда пришел в команду — ободрили. Мне было очень приятно. В Польше этого как раз не хватало.

— В "Заре" вас называли "Хищником". Получили ли прозвище в новой команде?

— (Улыбается.) Нет, не получил. Ребята говорят просто "Назик".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Назарий Русин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football24

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Соколов (Никополь)
05.11.2021 в 19:38
Но не с таким деревянным нападающим
Ответить
0
0
sergei2020 (Черновцы)
05.11.2021 в 19:11
В 9-ом туре боролся!!!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...