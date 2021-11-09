Йовичевич: Я знаю, что в Украине очень плохо относятся к России - не первый день здесь

Хорватский тренер " Днепра-1 " Игор Йовичевич ответил на вопрос, согласился бы он работать в российском клубе.

"Я — футбольный тренер. Нужно будет посмотреть на проект, который предлагают. Расставить все плюсы и минусы.

Я знаю, что в Украине очень плохо относятся к России. Не первый день здесь — знаю, о чем идет речь. И читаю между строчками. Этот вопрос — очень интересный и провокационный", - сказал Йовичевич.