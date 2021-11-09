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Йовичевич: Я знаю, что в Украине очень плохо относятся к России - не первый день здесь
Но о вопросе о возможной работе в России тренер тактично ушел
Хорватский тренер "
"Я — футбольный тренер. Нужно будет посмотреть на проект, который предлагают. Расставить все плюсы и минусы.
Я знаю, что в Украине очень плохо относятся к России. Не первый день здесь — знаю, о чем идет речь. И читаю между строчками. Этот вопрос — очень интересный и провокационный", - сказал Йовичевич.
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Источник:Football Hub
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янковский ян (Запорожье)
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Запорізьке Торпедо (zp)
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Ramses_ua (Запоріжжя)
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