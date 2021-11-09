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Йовичевич: Я знаю, что в Украине очень плохо относятся к России - не первый день здесь

Премьер-лига
(5 голосов)

Но о вопросе о возможной работе в России тренер тактично ушел

Йовичевич: Я знаю, что в Украине очень плохо относятся к России - не первый день здесь

Новина українською

Хорватский тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич ответил на вопрос, согласился бы он работать в российском клубе.

"Я — футбольный тренер. Нужно будет посмотреть на проект, который предлагают. Расставить все плюсы и минусы.

Я знаю, что в Украине очень плохо относятся к России. Не первый день здесь — знаю, о чем идет речь. И читаю между строчками. Этот вопрос — очень интересный и провокационный", - сказал Йовичевич.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (10)
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A.l.e.x. (Київ)
09.11.2021 в 21:34
до росії не тільки тут погано ставляться)
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0
0
янковский ян (Запорожье)
09.11.2021 в 21:28
Во первых он не украинец и где ему работать это его право. Во вторых он хорват а хорваты на подсознании не любят Россию из за Сербии и недавней войны.
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+1
0
Андрей (Odessa)
09.11.2021 в 21:13
А то, что русские всегда поддерживали сербов против хорватов, он помнит?
Ответить
+2
0
A.l.e.x. (Київ)
09.11.2021 в 21:41
а кого ти називаєш "русскими"?
Ответить
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
09.11.2021 в 20:18
щас набегут рахицкие с мужьями и будут разоряться как любят расию и всегда готовы по требованию присесть на бутылку, и шо все украинцы такие же как они)
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+5
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
09.11.2021 в 18:26
Ответить
+4
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
09.11.2021 в 17:58
Еще один повод днепрянам выгнать этого физрука, для которого только деньги на 1-м месте.
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+2
-17
balamyt (Boston)
09.11.2021 в 20:04
А ничего что Луческу тренеровал Зенит ,но это не помешало ему в работе с ДинамоК...Не впутывай Иовичевича в политические дрязги..Ему и в Украине не плохо живется..
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+3
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
09.11.2021 в 21:31
Президент Динамо такой же коллаборант как и кротовская рыжая хня .
+2
-2
A.l.e.x. (Київ)
09.11.2021 в 21:39
Це сильно вдарило по репутації Динамо. Даремно Суркіси так зробили.
+1
0


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