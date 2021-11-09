Поворознюк: То, что ТК Футбол платит за телеправа по $200 000, да я на 200 000 нищим больше раздаю

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк в свете конфликта с ТК "Футбол" высказался о едином телевизионном пуле УПЛ.

"Я хочу поддержать Гришу Козловского (президента "Руха", - прим). Я уверен, что он говорил очень правильные слова о телевизионном пуле. Я во всем его поддержу, мы объединимся. Я уверен, что тут все футбольные клубы должны объединиться, выступить одним пулом и подумать, куда его продать.

То, что Денисов начинает давить на людей, спрашивать, кто за него будет платить... Господин Денисов, мы найдем куда за границу продать эти права, но просто так издеваться над народом мы не позволим. То, что вы там платите по 200 тысяч долларов, да я на 200 тысяч нищим больше раздаю.

Поэтому я не обеднею и не разбогатею от этих денег. Но имейте совесть. Если вы разбираете матч, то разбирайте его по-честному и до конца во всем", – сказал Поворознюк.