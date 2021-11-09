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Поворознюк: То, что ТК Футбол платит за телеправа по $200 000, да я на 200 000 нищим больше раздаю

Премьер-лига
(6 голосов)

Битва продолжается

Поворознюк: То, что ТК Футбол платит за телеправа по $200 000, да я на 200 000 нищим больше раздаю

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк в свете конфликта с ТК "Футбол" высказался о едином телевизионном пуле УПЛ.

"Я хочу поддержать Гришу Козловского (президента "Руха", - прим). Я уверен, что он говорил очень правильные слова о телевизионном пуле. Я во всем его поддержу, мы объединимся. Я уверен, что тут все футбольные клубы должны объединиться, выступить одним пулом и подумать, куда его продать.

То, что Денисов начинает давить на людей, спрашивать, кто за него будет платить... Господин Денисов, мы найдем куда за границу продать эти права, но просто так издеваться над народом мы не позволим. То, что вы там платите по 200 тысяч долларов, да я на 200 тысяч нищим больше раздаю.

Поэтому я не обеднею и не разбогатею от этих денег. Но имейте совесть. Если вы разбираете матч, то разбирайте его по-честному и до конца во всем", – сказал Поворознюк.

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В статье: Телеканал Футбол1/2/3 Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк телепул
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(6 голосов)
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Источник:
ФК ІНГУЛЕЦЬ

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Комментарии (15)
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simargl (Чернигов)
09.11.2021 в 22:55
Ингулец разбирать ?? Там тренер не может разобраться, зачем же эти разборы зрителям в Одессе, Днепре или Киеве . Те кто может купить права бесплатно с точки зрения бизнеса УПЛ показывать не станут. 2+2 этим занимаются, что б возвеличивать один великий клюб. Ф123 делает то же, но за деньги и возвеличивает другой клюб. Сетанта условная возвеличивать никого не будет, а деньги возьмет))). Поэтому единый пул пока не возможен.
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
09.11.2021 в 20:46
Ахах за границей кому то нужен твой Ингулец)) его в Украине не кто не смотрит .на благотворительность он даёт .такие как он скорей удавяться чем нищиму дадут.потому только Денисову это интересно .потому бери пока хоть что дают
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+2
-6
Alex-696 (Немирів)
09.11.2021 в 21:55
Що пєнісову цікаво? Наш футбол? Насмішив, касапєт. Його цікавлять лише гроші, які можна на футболі заробити. І ще - медійні можливості для возвеличування одного клюбу і паплюження конкурентів. Ось і весь інтерес пєнісова.
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+2
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 22:38
1000%
0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
09.11.2021 в 20:17
То нафіга той єдиний пул тоді? Верніть тоді на УТ1 ЧУ, як це було 10-15 років тому, так хоч УПЛ стане доступною всім бажаючим... Чомусь біатлон на УТ1 іде, а не на платному супутниковому каналі!
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+11
0
oleg.m.3972 (Харьков)
09.11.2021 в 20:23
Потому, что за биатлон вообще никто платить не будет. А те, кто хочет смотреть футбол в хорошем качестве, не пожалеют сотню гривен за игры любимой команды.
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+2
-9
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
09.11.2021 в 20:32
За УПЛ теж багато хто платити не буде... А біатлон - мабуть третій за популярністю вид спорту в нас після футболу і боксу! Ок, що заважає робити, як було 10 років тому - в звичайній якості на УТ1 безплатно і в HD за гроші на Футбол 1 для цінителів? І так, основне питання - не в грошах! У селах люди готові платити, але кабельного в них нема, а інет слабкий! Їм що тарілку заради УПЛ купувати? А УТ1 загальнодоступним був 10 років тому і залишається зараз...
+6
0
E.M.O.S.H. (Харьков)
09.11.2021 в 19:47
Де запис до жебракiв в пана Поворознюка? Я в черзi )))
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+8
-1
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scorpius (Ck)
09.11.2021 в 20:09
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+5
-1
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Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 22:41
Черга через постіль ! Так тебе писати чи ні ??? Куди побіг !!!! Стій !!!!
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0
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 19:31
Треба вигнати Павелко та його корупційну шайку - буде порядок в нашому футболі !!!
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+4
-3
oleg.m.3972 (Харьков)
09.11.2021 в 20:20
Ну, тебе треба - иди и выгоняй... Или ты просто диванный провокатор ?
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+3
-9
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 22:42
Я не президент клубу придурок ???
0
0
Caballero (DC)
09.11.2021 в 19:07
Треба, нарешті, якимось українським клубам заграти в польському , словацькому чи мадярському чемпіонатах. І буде видно де є сенс грати, а де ні.
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0
-12
Лекарь (село Дарница)
09.11.2021 в 20:20
Иди на, уродец подкатсапский
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+6
-2


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