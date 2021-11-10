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Марлос пока не принял решение о новом контракте с Шахтером - СМИ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Футболист взял время на размышление

Марлос пока не принял решение о новом контракте с Шахтером - СМИ

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос ещё не решил, продолжит ли в следующем году карьеру в составе команды Роберто Де Дзерби. Действующее соглашение экс-хавбека сборной Украины с "горняками" завершается в конце этого года.

По данным Meta-ratings.com.ua, "Шахтер" предложил Марлосу новый контракт. Клуб рассчитывал, что футболист продлит соглашение в те же сроки, в которые продлил соглашение Тарас Степаненко. Однако пока что Марлос не дал ответ, останется ли в "Шахтере".

Если Марлос в итоге согласится остаться, то контракт будет подписан на меньших условиях, чем нынешнее соглашение. Сейчас бразилец, имеющий украинский паспорт, входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков "Шахтера".

Напомним, Марлос переехал в Украину из Бразилии в 2012 году, после чего защищал цвета "Металлиста", а с 2014 года представляет "Шахтер".

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В статье: Марлос Шахтер (Донецк)
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Источник:
Meta-Ratings

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Комментарии (4)
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KadimXa (Харьков)
10.11.2021 в 10:37
Реально не удивлюсь если Ярославский тоже предложение сделал.
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0
0
Консул (Новоград-Волинський)
10.11.2021 в 10:21
Дуже старий
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0
0
avatar
Американец 2000
10.11.2021 в 10:13
Думаю что Ярославский сделал ему тоже предложение !
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+3
0
Рівнянин (Рівне)
10.11.2021 в 09:19
Футбол-не легка атлетика.Цей гравець може і стоячи зробити різницю.Жалко,якщо академік піде.Він би і в збірній був би ще не зайвим.
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+1
0


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