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Марлос пока не принял решение о новом контракте с Шахтером - СМИ
Футболист взял время на размышление
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос ещё не решил, продолжит ли в следующем году карьеру в составе команды Роберто Де Дзерби. Действующее соглашение экс-хавбека сборной Украины с "горняками" завершается в конце этого года.
По данным Meta-ratings.com.ua, "Шахтер" предложил Марлосу новый контракт. Клуб рассчитывал, что футболист продлит соглашение в те же сроки, в которые продлил соглашение Тарас Степаненко. Однако пока что Марлос не дал ответ, останется ли в "Шахтере".
Если Марлос в итоге согласится остаться, то контракт будет подписан на меньших условиях, чем нынешнее соглашение. Сейчас бразилец, имеющий украинский паспорт, входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков "Шахтера".
Напомним, Марлос переехал в Украину из Бразилии в 2012 году, после чего защищал цвета "Металлиста", а с 2014 года представляет "Шахтер".
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