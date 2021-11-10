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"Именно из-за него взял себе №35". Вратарь Динамо назвал своего неожиданного кумира

Премьер-лига
(1 голосов)

Молодой голкипер рассказал, кто был его любимым футболистом

"Именно из-за него взял себе №35". Вратарь Динамо назвал своего неожиданного кумира

ФК Динамо

Новина українською

19-летний вратарь "Динамо" Руслан Нещерет рассказал о том, кто был его кумиром.

У меня был кумир – Икер Касильяс. Я очень следил за "Реалом", когда я был маленьким.

Также мне очень нравился Макс Коваль – я именно из-за него взял себе №35. Мне тогда было 10 или 9 лет, и я начал за ним следить. Сказал своему деду: "Дедушка, я хочу себе №35, пойдем набьем его!". Дед согласился, и так все началось.

– А вы знакомы с Ковалем?

– Нет.

– Ты бы ему эту историю на встрече рассказал?

– Если бы встретился, то да, - сказал Нещерет в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, Максим Коваль выступал за киевское "Динамо" с 2010 года и провел там целых 9 лет. Вот только начиная с 2015 он в основном катался по разным арендам. Сейчас 28-летний голкипер играет за эмиратский "Аль-Фатех".

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В статье: Максим Коваль Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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Комментарии (3)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
10.11.2021 в 14:27
Коли Коваля дискваліфікували то йому дали золоту медаль за чемпіонство Шахтаря?
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0
-10
Hanter44 (Baburka)
10.11.2021 в 14:28
Больной? Или придуриваешься?
Ответить
+6
-3
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
10.11.2021 в 15:23
Не умнічай,щенок. Читав про Коваля,подомав за Рибку.Ошибся.
+2
-5


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