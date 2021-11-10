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"Именно из-за него взял себе №35". Вратарь Динамо назвал своего неожиданного кумира
Молодой голкипер рассказал, кто был его любимым футболистом
ФК Динамо
19-летний вратарь "Динамо" Руслан Нещерет рассказал о том, кто был его кумиром.
У меня был кумир – Икер Касильяс. Я очень следил за "Реалом", когда я был маленьким.
Также мне очень нравился Макс Коваль – я именно из-за него взял себе №35. Мне тогда было 10 или 9 лет, и я начал за ним следить. Сказал своему деду: "Дедушка, я хочу себе №35, пойдем набьем его!". Дед согласился, и так все началось.
– А вы знакомы с Ковалем?
– Нет.
– Ты бы ему эту историю на встрече рассказал?
– Если бы встретился, то да, - сказал Нещерет в интервью клубному YouTube-каналу.
Напомним, Максим Коваль выступал за киевское "Динамо" с 2010 года и провел там целых 9 лет. Вот только начиная с 2015 он в основном катался по разным арендам. Сейчас 28-летний голкипер играет за эмиратский "Аль-Фатех".
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