"Именно из-за него взял себе №35". Вратарь Динамо назвал своего неожиданного кумира

19-летний вратарь "Динамо" Руслан Нещерет рассказал о том, кто был его кумиром.

У меня был кумир – Икер Касильяс. Я очень следил за "Реалом", когда я был маленьким.

Также мне очень нравился Макс Коваль – я именно из-за него взял себе №35. Мне тогда было 10 или 9 лет, и я начал за ним следить. Сказал своему деду: "Дедушка, я хочу себе №35, пойдем набьем его!". Дед согласился, и так все началось.

– А вы знакомы с Ковалем?

– Нет.

– Ты бы ему эту историю на встрече рассказал?

– Если бы встретился, то да, - сказал Нещерет в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, Максим Коваль выступал за киевское "Динамо" с 2010 года и провел там целых 9 лет. Вот только начиная с 2015 он в основном катался по разным арендам. Сейчас 28-летний голкипер играет за эмиратский "Аль-Фатех".