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Металлист 1925 выбирает маскота. Клуб объявил конкурс

Премьер-лига
(2 голосов)

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Металлист 1925 выбирает маскота. Клуб объявил конкурс

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" объявил о старте конкурса на выбор маскота клуба.

Конкурс будет состоять из двух этапов: прием любых вариантов и голосование за варианты, которые были предложены наибольшее количество раз.

Первый этап продлится до 20 ноября. Болельщики смогут предложить неограниченное количество собственных вариантов на специальном сайте конкурса, по желанию можно добавлять изображения. При этом можно зарегистрироваться в розыгрыше среди предложивших вариант, который будет выбран как маскот клуба. Для регистрации в розыгрыше необходимо дополнительно к варианту маскота указать собственное имя и контактный номер телефона.

Второй этап состоится с 22 по 30 ноября, на нем будет проходить голосование за варианты, предложенные наиболее раз. Голосование будет завершено 30 ноября в 23:59.

Официальное оглашение результатов конкурса и розыгрыш призов состоится 2 декабря 2021 г.

Клуб отмечает, что маскот - это бренд-персонаж, единственный образ, наделенный качествами бренда и являющийся его символом. Он станет главным действенным персонажем в клубных коммуникациях и рекламных кампаниях.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (3)
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El_Matador_73 (Одесса)
11.11.2021 в 00:41
Джеймс Хетфилд или Ларс Ульрих?))
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
10.11.2021 в 23:19
А тут элементарно: старый дедуган 1925 года рождения по кличке "Брухт" и на футболке - 1925. Всё)))
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ascent (Луксор)
10.11.2021 в 22:31
Котопёс подойдет?
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