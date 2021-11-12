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Президент Днепра-1: Только наладилась ситуация в стране с судейством, как появился Металлист

Премьер-лига
(2 голосов)

Юрий Береза высказался о проблемах украинского судейства

Президент Днепра-1: Только наладилась ситуация в стране с судейством, как появился Металлист

Фото: Днепр-1

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза высказался о проблемах в детском украинском футболе и судействе.

"В Украине за последние 20 лет футбол превратился в забаву родителей. Как сделать и заинтересовать тренера, чтобы тот больше смотрел на их ребенка, или когда родители сбрасываются средствами на судью, чтобы он не мочил команду. Это нормально?

"Днепр-1" не платил судьям и никогда не будет платить. Почему мы закрываем глаза, что "Днепр" не платит, а все уровни детского футбола платят? Тогда не удивляйтесь, что нас убивали. "Днепр" мог занять первое место в чемпионате, и не раз, но люди в черном убивали мой клуб, за который я болел.

Тот же "Колос", сколько пенальти они пробили в прошлом сезоне? Я считаю, что судья должен комментировать свою работу после игры, как тренер. Если принимаешь решение, то ты должен прокомментировать свои действия. После матча или в комитете.

Первая лига, я не смотрю "Металлист", но когда большинство команд говорят, что есть проблема с судейством, то дыма без огня не бывает. Только началась налаживаться ситуация в стране с судейством, как появился "Металлист".

Помните нашу игру с "Александрией"? Там тоже было "убийство". Но начинается все это с детей, и закончится детьми", – сказал Береза.

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В статье: СК Днепр-1 Юрий Береза Металлист (Харьков)
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Комментарии (7)
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magnum power (БОМЖ)
12.11.2021 в 11:51
Пастернака не читал, но осуждаю.
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0
0
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2.dc (Николаев)
12.11.2021 в 11:38
Термин совершенно не тот - не "наладилось", а" устаканилось" …)
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0
0
vwv (Харьков)
12.11.2021 в 11:37
Металлист ещё в УПЛ не вышел а минус первые уже себе соломку стелят.
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+1
-2
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
12.11.2021 в 11:46
Мила, он не соломку стелит, а говорит о хрени в полный рост...
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+1
0
vwv (Харьков)
12.11.2021 в 11:35
Ого, не думал, что Берёза такой клоун. Матчи не смотрю, но говорят))) В следующем интервью он будет надписи на заборах обсуждать?По поводу соплей старого Днепра вообще смешно. Много раз могли стать чемпионами, но не могли пройти Белинцону! Как только пришёл тренер со стороны- Рамос, то сразу сказал, что Днепр просто не готов. Нужно время и усиление. Остальное все вечные сопли на каналах Бени. Смешные.
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+1
-1
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Siniy... (Dnipro)
12.11.2021 в 11:34
Все верно говорит. Тем более новые (тоже "возрожденные") Карпаты на подходе. Хоть клубы и новые, но традиции будут чтить.
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+2
-1
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Moro (Киевская область)
12.11.2021 в 11:20
о, счас будет пришествие свидетелей секты Залупоголового))) МКГ как МКГ
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-2


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