Президент Днепра-1: Только наладилась ситуация в стране с судейством, как появился Металлист

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза высказался о проблемах в детском украинском футболе и судействе.

"В Украине за последние 20 лет футбол превратился в забаву родителей. Как сделать и заинтересовать тренера, чтобы тот больше смотрел на их ребенка, или когда родители сбрасываются средствами на судью, чтобы он не мочил команду. Это нормально?

"Днепр-1" не платил судьям и никогда не будет платить. Почему мы закрываем глаза, что "Днепр" не платит, а все уровни детского футбола платят? Тогда не удивляйтесь, что нас убивали. "Днепр" мог занять первое место в чемпионате, и не раз, но люди в черном убивали мой клуб, за который я болел.

Тот же "Колос", сколько пенальти они пробили в прошлом сезоне? Я считаю, что судья должен комментировать свою работу после игры, как тренер. Если принимаешь решение, то ты должен прокомментировать свои действия. После матча или в комитете.

Первая лига, я не смотрю "Металлист", но когда большинство команд говорят, что есть проблема с судейством, то дыма без огня не бывает. Только началась налаживаться ситуация в стране с судейством, как появился "Металлист".

Помните нашу игру с "Александрией"? Там тоже было "убийство". Но начинается все это с детей, и закончится детьми", – сказал Береза.