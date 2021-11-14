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Колос может возглавить бывший тренер клуба второй Бундеслиги и юношеской сборной России

Премьер-лига
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(1 голосов)

Есть несколько кандидатов

Колос может возглавить бывший тренер клуба второй Бундеслиги и юношеской сборной России

meta-ratings/Автор невідомий

Новина українською

Президент ковалевского "Колоса" Андрей Засуха продолжает выбирать наставника команды. Он уже провел переговоры сразу с тремя кандидатами. К украинским специалистам Роману Григорчуку и Дмитрию Михайленко добавился еще немецкий тренер с российскими корнями Денис Бушуев. Об этом сообщает meta-ratings.

В клубе решили поменять вектор развития на европейскую модель. Бушуев в личном разговоре с руководством "Колоса" произвел положительное впечатление, поэтому он до сих пор в гонке за место наставника.

Отметим, что Бушуев в разные периоды 2009-2016 гг. работал в должностях и.о. главного тренера и ассистента тренера в немецком "Мюнхен 1860". Также в 2018-2019 гг. Денис был помощником наставников сборной России U-17. Полноценно главным тренером Бушуев работал в "Ленинградке", проведя 25 матчей во главе клуба третьего по силе российского дивизиона.

Добавим, что специалист является уроженцем Санкт-Петербурга и воспитанником “Зенита”, но в возрасте 17 лет переехал в “Герту” и с тех пор выступал только в Германии. Также он принял германское гражданство.

Напомним, что "Колос" после 13 сыгранных поединков занимает 11 место в УПЛ с 11-ю очками. Ковалевцы уступили в пяти последних матчах подряд: "Днепр-1" (0:2), "Заре" (0:1), "Металлисту" (0:1), "Львову" (0:1) и "Шахтеру" (1:3).

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В статье: Мюнхен 1860 (Германия) Колос (Ковалевка) Андрей Засуха
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Источник:
meta-ratings

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Комментарии (1)
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Бандеровець) (Одесса)
14.11.2021 в 12:26
Европейская модель вангую через год эта модель исчезнет
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