  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гармаш: Мне бы селекционером стать — голова варит, могу посоветовать что-то
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гармаш: Мне бы селекционером стать — голова варит, могу посоветовать что-то

Премьер-лига
(1 голосов)

Денис рассказал, чем займется после завершения карьеры футболиста

Гармаш: Мне бы селекционером стать — голова варит, могу посоветовать что-то

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш поделился мыслями о том, что он будет делать после того, как завершит свою футбольную карьеру.

– Жил и жил, за будущее стал думать, наверное, когда за 30 стукнуло. А так – играешь, будто будешь всю жизнь это делать. В 23 не думал, что будет после завершения карьеры.

– А сейчас что думаешь?

– Сейчас думаю уже, что дальше будет. Мысли есть. Тренировать – нет, но в футболе хочу остаться, чтобы команде помогать.

Читайте такжеГармаш: Читаю и анализирую критику к себе в интернете

– Почему задумываешься о завершении карьеры, тебе ж только 31?

– Да, еще 5-6 лет есть. Надо как-то построить, чтобы семья дальше существовала, жить за что-то придется. Можно бизнесом заниматься, но хочется еще в футболе побыть, селекционер какой-то – у меня с головой все в порядке. Вижу, хороший игрок или нет, с этим разбираюсь. За эти 10 лет у меня свое мнение было, и оно угадывается. Много легионеров не заиграло, мы берем, а оно не "в точку".

– Ты сразу видишь, что приезжает такой чувак...

– Да, оно видно. Хотя бы недельку мне дать, как он на тренировках будет. Мне бы селекционером. Голова варит, могу посоветовать что-то. – сказал Гармаш в интервью YouTube-каналу "BuBuzz".

Читайте такжеЛеоненко: Довбик сильнее Яремчука, Гармаш – не нападающий

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BurBuzz

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
emart57 (Киев)
15.11.2021 в 14:49
Делай все, что по душе, Денис! Как играешь. И ни на кого внимания не обращай. Удачи!
Ответить
0
0
vgolovan (полтава)
15.11.2021 в 14:28
если голова варит этим нужно пользоваться - кастрюлю покупать не надо
Ответить
+2
-1
1395816 (Харьков)
15.11.2021 в 14:23
Уровень,.. бать копать! Семья же должна на что то жить! А сам, ну унитаз выше и туда же!
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...