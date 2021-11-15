Гармаш: Мне бы селекционером стать — голова варит, могу посоветовать что-то

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш поделился мыслями о том, что он будет делать после того, как завершит свою футбольную карьеру.

– Жил и жил, за будущее стал думать, наверное, когда за 30 стукнуло. А так – играешь, будто будешь всю жизнь это делать. В 23 не думал, что будет после завершения карьеры.

– А сейчас что думаешь?

– Сейчас думаю уже, что дальше будет. Мысли есть. Тренировать – нет, но в футболе хочу остаться, чтобы команде помогать.

Читайте также Гармаш: Читаю и анализирую критику к себе в интернете

– Почему задумываешься о завершении карьеры, тебе ж только 31?

– Да, еще 5-6 лет есть. Надо как-то построить, чтобы семья дальше существовала, жить за что-то придется. Можно бизнесом заниматься, но хочется еще в футболе побыть, селекционер какой-то – у меня с головой все в порядке. Вижу, хороший игрок или нет, с этим разбираюсь. За эти 10 лет у меня свое мнение было, и оно угадывается. Много легионеров не заиграло, мы берем, а оно не "в точку".

– Ты сразу видишь, что приезжает такой чувак...

– Да, оно видно. Хотя бы недельку мне дать, как он на тренировках будет. Мне бы селекционером. Голова варит, могу посоветовать что-то. – сказал Гармаш в интервью YouTube-каналу "BuBuzz".