Леонов: Мудрик должен дорасти до уровня Соломона, Тете или Тайсона

Главный тренер "Миная" Игорь Леонов высказался о Михаиле Мудрике, с которым в свое время работал в " Шахтере ".

- В этом сезоне мы все чаще говорим о Мудрике. Связан ли прогресс Михаила с уходом из Шахтера Тайсона, либо с травмами ряда ключевых футболистов "горняков"?

– Все-таки ему уже 20 лет, а среди своих сверстников он выделялся и в 17. Выделялся своими дриблингом, скоростью, ударом, мышлением на поле. Не скажу, что он сам выиграл чемпионство за U-17, но большой вклад внес. Если не ошибаюсь, тогда он забил шесть мячей из восьми.

Я ему разрешал играть на атаку, и он показывал хорошую игру. Сейчас ему 20 лет, и не думаю, что его прогресс связан лишь с уходом Тайсона или травмами в Шахтере. Просто парень вырос, он готов, многое для себя понял и повзрослел.

Раньше он часто брал игру на себя, терял мячи. Мое мнение, что ему пошла на пользу аренда в "Арсенале". Он поиграл во взрослый футбол с такими опытными и хорошими ребятами, как Ковпак, Липартия или Танковский. С ними он чуть окреп. В 18 лет он полгода поиграл в Премьер-Лиге, и это пошло ему на пользу.

- Каковы его сильные и слабые игровые характеристики? Что ему нужно сделать, чтобы выйти на уровень эффективности Ярмоленко, Цыганкова или Коноплянки в молодые годы?

– Он был сильным фанатом футбола и мог тренироваться по пять-шесть часов. В целом я ему не запрещал, но бывало, что приходилось ограничивать. Без футбола я его не представляю. Если бы таких ребят в футболе было бы больше...

Иногда бывало чересчур, и Мудрика надо было останавливать. Сейчас он перестроился. Михаил вырастет в хорошего футболиста, это все отмечали и ранее.

Тренеры все ему подскажут. Но сейчас ему нужно играть во взрослый футбол. Дриблинг — это хорошо, но нужно ведь отдать, открыться. Удар, подача — это все у него есть, но нужно пахать все девяносто минут.

- С техникой все понятно. А каков у Михаила характер? Если по существу, то именно характер оказывает наибольшее влияние на способность прогрессировать в таком возрасте.

Характер у него, конечно, не из масла, но он добрый и отзывчивый человек, который все понимает. Но ему нужно прибавить в обороне. Хотя и Неймар особо не обороняется. Мудрику надо играть на атаку, помогая при этом команде своими лучшими качествами.

- Куда он может дорасти? Мудрик действительно редкий талант или он талантлив лишь для наших реалий?

– Да, он талант. Когда у него было свободное время, он отрабатывал удары, обводку. А сейчас ему подсказали, да и сам осмыслил и делает то, что от него требуют. Например, все мои требования он впитывал как губка, и это очень хорошее качество.

Парень фанатеет от футбола, и это очень здорово. Не каждый так может.

Думаю, что сейчас он должен играть в Шахтере. У нас было мало украинских атакующих игроков. Должен дорасти до уровня Соломона, Тете или Тайсона — чтобы украинец играл в "Шахтере", и этого я очень хочу