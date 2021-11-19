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Кулач забил свой первый гол за Динамо - ВИДЕО

Премьер-лига
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Есть голевой дебют

Кулач забил свой первый гол за Динамо - ВИДЕО

фото - ФК Динамо

Новина українською

Одесский Черноморец в Киеве в матче 15-го тура УПЛ играет с Динамо.

Одесситы горят во втором тайме 1:6.

Шестой гол киевлян забил Владислав Кулач, который появился на замену во втором тайме.

Для форварда это первый гол в Динамо, при трех сыгранных матчах.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Владислав Кулач
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