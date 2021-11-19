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Кулач забил свой первый гол за Динамо - ВИДЕО
Есть голевой дебют
фото - ФК Динамо
Одесский Черноморец в Киеве в матче 15-го тура УПЛ играет с
Одесситы горят во втором тайме 1:6.
Шестой гол киевлян забил Владислав Кулач, который появился на замену во втором тайме.
Для форварда это первый гол в Динамо, при трех сыгранных матчах.
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