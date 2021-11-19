Кулач забил свой первый гол за Динамо - ВИДЕО

Одесский Черноморец в Киеве в матче 15-го тура УПЛ играет с Динамо .

Одесситы горят во втором тайме 1:6.

Шестой гол киевлян забил Владислав Кулач, который появился на замену во втором тайме.

Для форварда это первый гол в Динамо, при трех сыгранных матчах.