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Заря впервые с апреля пропустила два гола в первом тайме матча УПЛ. Львов впервые с тех пор забил до перерыва дважды
Провал для команды Скрипника
Фото: ФК Заря Луганск
На данный момент "Львов" и "Заря" встречаются в рамках 15-го тура Украинской Премьер-лиги. В первом тайме "львы" дважды смогли отличиться в воротах соперника.
Счет открыл Шина уже на 29-й секунде матча, завершив полукомбинацию.
На 31 минуте поединка удвоить преимущество хозяев помог защитник луганцев Цвек, срезавший мяч в свои ворота после прострела Эрнеста. Кстати, ганец принял участие сразу в двух голах львовян.
Отметим, что "Заря" пропустила минимум дважды в первом тайме УПЛ впервые с 17 апреля этого года. Тогда "Ворскла" еще до перерыва вела со счетом 3:0.
Интересно, что в том же 22-м туре прошлого чемпионата "Львов" последний раз забивал два гола до перерыва - тогда пострадала "Александрия".
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