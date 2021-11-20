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Заря впервые с апреля пропустила два гола в первом тайме матча УПЛ. Львов впервые с тех пор забил до перерыва дважды

Премьер-лига
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Провал для команды Скрипника

Заря впервые с апреля пропустила два гола в первом тайме матча УПЛ. Львов впервые с тех пор забил до перерыва дважды

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

На данный момент "Львов" и "Заря" встречаются в рамках 15-го тура Украинской Премьер-лиги. В первом тайме "львы" дважды смогли отличиться в воротах соперника.

Счет открыл Шина уже на 29-й секунде матча, завершив полукомбинацию.

На 31 минуте поединка удвоить преимущество хозяев помог защитник луганцев Цвек, срезавший мяч в свои ворота после прострела Эрнеста. Кстати, ганец принял участие сразу в двух голах львовян.

Отметим, что "Заря" пропустила минимум дважды в первом тайме УПЛ впервые с 17 апреля этого года. Тогда "Ворскла" еще до перерыва вела со счетом 3:0.

Интересно, что в том же 22-м туре прошлого чемпионата "Львов" последний раз забивал два гола до перерыва - тогда пострадала "Александрия".

За ходом второго тайма вы можете следить в текстовой трансляции от UA-Футбол.

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В статье: Заря (Луганск) Шина Львов Ловро Цвек
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