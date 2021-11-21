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ФК Минай - Ингулец 2:2. Обзор матча и видео голов
Есть дебютный мяч Селезнева!
Фото: ФК Минай/Автор неизвестен
В матче 15-го тура чемпионата Украины "Минай" и "Ингулец" расписали результативную ничью. Дебютным голом в составе хозяев отметился нападающий Евгений Селезнев - этот мяч также стал первым для 36-летнего форварда первым в рамках УПЛ с июля 2016-го года забитым с игры. После этого тура "Ингулец" с 10 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, "Минай" идет следом с 9 баллами.
Ужгород. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Роман Блавацкий (Львів)
Ассистенты: Юрий Суряк (Львів), Михаил Юхименко (Луцк)
Голы: Евгений Селезнев 40, Олег Горин 45+1 - Максим Ковалёв 28, Михаил Плохотнюк 80
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