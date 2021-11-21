  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ФК Минай - Ингулец 2:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФК Минай - Ингулец 2:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Есть дебютный мяч Селезнева!

ФК Минай - Ингулец 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Минай/Автор неизвестен

Новина українською

В матче 15-го тура чемпионата Украины "Минай" и "Ингулец" расписали результативную ничью. Дебютным голом в составе хозяев отметился нападающий Евгений Селезнев - этот мяч также стал первым для 36-летнего форварда первым в рамках УПЛ с июля 2016-го года забитым с игры. После этого тура "Ингулец" с 10 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, "Минай" идет следом с 9 баллами.

Ужгород. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Роман Блавацкий (Львів)
Ассистенты: Юрий Суряк (Львів), Михаил Юхименко (Луцк)
ФК Минай - Ингулец 2:2
Голы: Евгений Селезнев 40, Олег Горин 45+1 - Максим Ковалёв 28, Михаил Плохотнюк 80

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) ФК Минай
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...