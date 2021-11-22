Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганык: Предложение Атлетико по Цыганкову было несерьезным в финансовом плане
Также интерес проявлял Арсенал
Фото: ФК Динамо Киев
Украинский журналист Игорь Цыганык подтвердил информацию о том, что у полузащитника "
"Было предложение от "Атлетико". Но оно было не того уровня. Когда-то от "Атлетико" было предложение и по Шевченко. Но это было еще, когда он был совсем юным и оно не соответствовало по уровню. Клубы не могут демпинговать. Они не могут продавать своих игроков за 1-2 млн.
Футболистов нужно продавать дорого. "Шахтер" продавал игроков по 50 млн и продает дальше. И держит футболистов до последнего.
Предложение "Атлетико" по Цыганкову было несерьезным в финансовом плане. Насколько я понимаю, Виктором интересовался и "Арсенал". Были такие разговоры, но там до денег дело не дошло", – сказал Цыганык.
Популярное сейчас
- В стиле Уайлдера: нигерийский панчер вынес соперника одним ударом. ВИДЕО
- Интер и Шахтер рассудит бригада арбитров из Румынии
- Ровно 30 лет назад Динамо сыграло последний матч в турнирах СССР
- Срна: Посмотрел двадцать минут матча Черноморец - Динамо. Арендованные футболисты Шахтера против нас играть не будут
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три