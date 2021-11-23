Минай - Колос: где и когда смотреть матч УПЛ

Год подходит к концу, и время закрывать долги. "Минай" и "Колос" должны были сыграть еще в августе, но учитывая серьезную загруженность двух коллективов, встретятся они только в конце ноября. Но главное, что встретятся.

Недавний тур "Минай" и "Колос" могут занести в актив. Закарпатцы сумели взять очко против "Ингульца", а ковалевцы переиграли "Десну". С огромным трудом, но переиграли, взяв выездные три очка. Посреди недели обе стороны попытаются снова не проиграть, по возможности взяв максимум в перенесенном туре.

Смотрите перенесенный матч 3-го тура УПЛ в среду, 24-го ноября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Минай" - "Колос" будет доступна на платформе Oll.tv.