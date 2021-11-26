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Черноморец - Десна: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Черноморец" - "Десна", украинская Премьер-лига, 27 ноября 2021
Фото: ФК Десна
В рамках первого круга черниговская "Десна" с легкостью разгромила "Черноморец", молодые игроки которого только привыкали к реалиям УПЛ. Прошло четыре с половиной месяца и нас ждет второй раунд. Одесситы немного приспособились к элите, а "северяне" успели пройти путь от лидера до команды из середины таблицы. А потому, нас ожидает интересный матч. По крайней мере, бумаге он выглядит таковым.
Смотрите матч 16-го тура УПЛ в субботу, 27-го ноября, на канале "Футбол 2". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Черноморец" - "Десна" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Черноморец" - "Десна"
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