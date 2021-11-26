  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец - Десна: где и когда смотреть матч УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец - Десна: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Черноморец" - "Десна", украинская Премьер-лига, 27 ноября 2021

Черноморец - Десна: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Десна

Внешние источники Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках первого круга черниговская "Десна" с легкостью разгромила "Черноморец", молодые игроки которого только привыкали к реалиям УПЛ. Прошло четыре с половиной месяца и нас ждет второй раунд. Одесситы немного приспособились к элите, а "северяне" успели пройти путь от лидера до команды из середины таблицы. А потому, нас ожидает интересный матч. По крайней мере, бумаге он выглядит таковым.

Читайте такжеКапитан Десны не сыграет с Черноморцем из-за COVID-19

Смотрите матч 16-го тура УПЛ в субботу, 27-го ноября, на канале "Футбол 2". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Черноморец" - "Десна" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Черноморец" - "Десна" на UA-Футбол >>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...