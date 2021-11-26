Черноморец - Десна: где и когда смотреть матч УПЛ

В рамках первого круга черниговская "Десна" с легкостью разгромила "Черноморец", молодые игроки которого только привыкали к реалиям УПЛ. Прошло четыре с половиной месяца и нас ждет второй раунд. Одесситы немного приспособились к элите, а "северяне" успели пройти путь от лидера до команды из середины таблицы. А потому, нас ожидает интересный матч. По крайней мере, бумаге он выглядит таковым.

Смотрите матч 16-го тура УПЛ в субботу, 27-го ноября, на канале "Футбол 2". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Черноморец" - "Десна" будет доступна на платформе Oll.tv.