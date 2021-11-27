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Тренер Миная: Мы же играли не с дворовой командой, а с Динамо

Премьер-лига
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Леонов высказался после поражения

Тренер Миная: Мы же играли не с дворовой командой, а с Динамо

Фото: ФК Минай

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Главный тренер "Миная" Игорь Леонов поделился мыслями после домашнего поражения от киевского "Динамо" в матче 16-го тура УПЛ.

- С каким настроением фаны покинут сегодня стадион?

– Проиграли матч – конечно, в плохом. Ребята в раздевалке убитые чуть-чуть. Но это "Динамо". В плохом психологическом состоянии находимся, мы недобрали много очков в предыдущих матчах. Но ничего, будем идти вперед. Ребят поблагодарил за игру. Конечно, надо играть с 1-й по 90-ю минуту, а не только во втором тайме. Если будем играть как во втором тайме – у команды есть хорошее будущее.

- Что случилось с командой в первом тайме? Было два разных тайма.

– Мы же играли не с дворовой командой, а с "Динамо".

- Во втором тайме вы показали, что можете с ними играть.

– Вы же сами понимаете, "Динамо" в первом тайме доминировало. Мы в перерыве внесли некоторые коррективы.

- Тройная замена так сыграла?

– Наверное, да. Евгений Селезнев вышел и почти всю игру сделал во втором тайме. Только результата нет, а так он все сделал. Я, конечно, утрирую, но во втором тайме очень хорошо ребята вышли. И Селезнев хорошо вышел, и Месхи. Хахлев сыграл в двух предыдущих матчах, тяжеловато было. Мы за неделю провели три матча. Это большая нагрузка на ребят. Но они молодцы, – рассказал Леонов.

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В статье: Игорь Леонов Динамо (Киев) ФК Минай
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