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Без Фернандо и Коноплянки. Стала известна заявка Шахтера на матч с Ингульцом

Премьер-лига
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"Горняки" едут за победой

Без Фернандо и Коноплянки. Стала известна заявка Шахтера на матч с Ингульцом

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Стал известен состав донецкого "Шахтера" на матч 16-го тура УПЛ против "Ингульца". Поединок начнется завтра, 28-го ноября, в Кропивницком.

После всречи с "Интером" в Лиге чемпионов в заявку клуба не попал бразильский форвард Фернандо.

Таким образом, единственная опция для Роберто Де Дзерби в линии нападения завтра - это молодой Даниил Сикан.

Без Фернандо и Коноплянки. Стала известна заявка Шахтера на матч с Ингульцом - изображение 1

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В статье: Евгений Коноплянка Фернандо Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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Источник:
Сайт ФК "Шахтер"

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