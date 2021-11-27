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Без Фернандо и Коноплянки. Стала известна заявка Шахтера на матч с Ингульцом
"Горняки" едут за победой
Фото: Александр Приходько
Стал известен состав донецкого "Шахтера" на матч 16-го тура УПЛ против "Ингульца". Поединок начнется завтра, 28-го ноября, в Кропивницком.
После всречи с "Интером" в Лиге чемпионов в заявку клуба не попал бразильский форвард Фернандо.
Таким образом, единственная опция для Роберто Де Дзерби в линии нападения завтра - это молодой Даниил Сикан.
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Источник:Сайт ФК "Шахтер"
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