Без Фернандо и Коноплянки. Стала известна заявка Шахтера на матч с Ингульцом

Стал известен состав донецкого "Шахтера" на матч 16-го тура УПЛ против "Ингульца". Поединок начнется завтра, 28-го ноября, в Кропивницком.

После всречи с "Интером" в Лиге чемпионов в заявку клуба не попал бразильский форвард Фернандо.

Таким образом, единственная опция для Роберто Де Дзерби в линии нападения завтра - это молодой Даниил Сикан.