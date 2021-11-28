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Ингулец - Шахтер 0:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Победу "горняками" принес Тете

Ингулец - Шахтер 0:1. Обзор матча и видео голов

ФК "Шахтер" / Неизвестный автор

Новина українською

В матче 16-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на выезде минимально обыграл "Ингулец". Единственный мяч в игре забил бразилец Тете. После этого тура "горняки" имеют равное количество очков с киевским "Динамо", но уступают первое место в турнирной таблице из-за разницы забитых и пропущенных голов. В свою очередь "Ингулец" продолжает идти на предспоследне месте.

Кропивницкий. Стадион "Зирка"
Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)
Ассистенты: Валентин Куцев (Киев), Александр Корнийко (Миргород)
Ингулец - Шахтер 0:1
Гол: Тете 32

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (1)
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леонид Угринович
28.11.2021 в 17:30
И все таки Шахтер показывает антифутбол. Создается впечатление, что пол команды это близнецы Марлоны. И, что характерно, они играли бы так и проигрывая. Никакого плана Б нет. Как роботы какую п рограмму закачали так и играют.
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