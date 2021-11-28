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Ингулец - Шахтер 0:1. Обзор матча и видео голов
Победу "горняками" принес Тете
ФК "Шахтер" / Неизвестный автор
В матче 16-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на выезде минимально обыграл "Ингулец". Единственный мяч в игре забил бразилец Тете. После этого тура "горняки" имеют равное количество очков с киевским "Динамо", но уступают первое место в турнирной таблице из-за разницы забитых и пропущенных голов. В свою очередь "Ингулец" продолжает идти на предспоследне месте.
Кропивницкий. Стадион "Зирка"
Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)
Ассистенты: Валентин Куцев (Киев), Александр Корнийко (Миргород)
Гол: Тете 32
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