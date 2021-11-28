УПЛ. Колос - Верес 1:0. Тенденциозные шаги Ковалевки и гостевая засуха Вирта

Эти команды несколько раз встречались между собой в низших дивизионах и непременно забивали друг другу. Но до сих пор единственная их встреча на уровне УПЛ закончилась бледными и невнятными нулями. Типичный пример игры на результат – когда добытое очко важнее качества игры. Первый тайм сегодняшнего поединка был логичным и гармоничным продолжением того матча.

По сравнению с предыдущим матчем тренер "Колоса" использовал ротацию. Как добровольную, так и вынужденную. Обязательной была замена центрального защитника Кирилла Петрова – он дисквалифицирован. А вот Ника Ситчинава, Анатолий Нуриев, Матия Ром заменили коллег в соответствии с тренерским решением. Вернулся после дисквалификации Андрей Богданов.

А вот у "Вереса" обойма стабильная – никаких изменений по сравнению с последним поединком. В самом деле, зачем трогать то, что работает? Ровенчане отлично провели первый круг, да и ничейный результат сегодняшнего матча, учитывая гостевой статус, не стал бы для них разочарованием. За первый тайм был только один удар – дальняя и неточная попытка Панасенко. Главная ставка делалась в защиту, так что не удивительно, что и "Колос" был на сухом пайке. Нуриев неплохо бил головой после фланговой передачи, но там очень сложно было забить. Попытка Богданова со штрафного – тоже ни о чем.

"Колос" постоянно владел преимуществом, хотя назвать его ощутимым язык не повернется. Но при условии, когда соперник ошибается, хватило и этого. Да-да, вам не послышалось. Сыгранный и сплоченный "Верес" тоже способен ошибаться. Солдат у собственных ворот бросил аут на Кучерова, тот жестко отдал в ответ, оставив партнера под прессингом. Вот и отдал Солдат повторную передачу не партнеру, а Ильину. Вингер "Колоса" прошел немного вперед, оценил ситуацию и пробил низом в ближний угол. Очень четко.

После этого с "Вересом" злую шутку сыграла его предыдущая тихая походка. Гости банально не смогли перестроиться на атакующий футбол. "Колос" по-прежнему немного больше обладал преимуществом, но теперь уже частенько посматривал на табло стадиона, рассчитывая время. В итоге, у чужих ворот ковалевцы еще создали несколько моментов (выход Ренана один на один, не закончившийся ударом, выстрел Богданова, удар Лысенко), а у своих допустили неудачный удар Панасенко и опасный, но безрезультатный прострел на Геннадия Пасича.

Это вторая победа в трех последних матчах "Колоса". Еще один поединок серии – ничья. Так что можно говорить о первых, но крепких шагах ковалевцев в направлении от пропасти. Для "Вереса" это третий подряд гостевой сухой с точки зрения атаки поединок. Что-то Вирту с этим нужно делать.

Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Ассистенты: Денис Марченко (Чернигов), Руслан Ермоленко (Чернигов)

"Колос" - "Верес" 1:0

Гол: Олег Ильин 64

"Колос": Евгений Волынец, Матия Ром, Анатолий Нуриев (Оливейра Ренан 71), Вадим Милько, Александр Черноморец, Вячеслав Чурко, Александр Павловец, Николай Золотов, Ника Ситчинава (Владимир Лысенко 72), Олег Ильин, Андрей Богданов

"Верес": Богдан Когут, Игорь Солдат, Роман Гончаренко, Михаил Шестаков (Михаил Сергийчук 63), Виталий Дахновский, Геннадий Пасич, Сергей Панасенко (Роберт Гегедош 70), Дмитрий Немчанинов, Валерий Кучеров, Сергей Петько, Роман Мирошник

Предупреждения: Юрій Вирт (тренер) 43, Сергей Петько 67, Геннадий Пасич 78, Виталий Дахновский 88