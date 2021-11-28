  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Колос - Верес 1:0. Тенденциозные шаги Ковалевки и гостевая засуха Вирта
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Колос - Верес 1:0. Тенденциозные шаги Ковалевки и гостевая засуха Вирта

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Команда из Ковалевки берет семь очков в трех последних матчах

УПЛ. Колос - Верес 1:0. Тенденциозные шаги Ковалевки и гостевая засуха Вирта

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Эти команды несколько раз встречались между собой в низших дивизионах и непременно забивали друг другу. Но до сих пор единственная их встреча на уровне УПЛ закончилась бледными и невнятными нулями. Типичный пример игры на результат – когда добытое очко важнее качества игры. Первый тайм сегодняшнего поединка был логичным и гармоничным продолжением того матча.

По сравнению с предыдущим матчем тренер "Колоса" использовал ротацию. Как добровольную, так и вынужденную. Обязательной была замена центрального защитника Кирилла Петрова – он дисквалифицирован. А вот Ника Ситчинава, Анатолий Нуриев, Матия Ром заменили коллег в соответствии с тренерским решением. Вернулся после дисквалификации Андрей Богданов.

А вот у "Вереса" обойма стабильная – никаких изменений по сравнению с последним поединком. В самом деле, зачем трогать то, что работает? Ровенчане отлично провели первый круг, да и ничейный результат сегодняшнего матча, учитывая гостевой статус, не стал бы для них разочарованием. За первый тайм был только один удар – дальняя и неточная попытка Панасенко. Главная ставка делалась в защиту, так что не удивительно, что и "Колос" был на сухом пайке. Нуриев неплохо бил головой после фланговой передачи, но там очень сложно было забить. Попытка Богданова со штрафного – тоже ни о чем.

"Колос" постоянно владел преимуществом, хотя назвать его ощутимым язык не повернется. Но при условии, когда соперник ошибается, хватило и этого. Да-да, вам не послышалось. Сыгранный и сплоченный "Верес" тоже способен ошибаться. Солдат у собственных ворот бросил аут на Кучерова, тот жестко отдал в ответ, оставив партнера под прессингом. Вот и отдал Солдат повторную передачу не партнеру, а Ильину. Вингер "Колоса" прошел немного вперед, оценил ситуацию и пробил низом в ближний угол. Очень четко.

После этого с "Вересом" злую шутку сыграла его предыдущая тихая походка. Гости банально не смогли перестроиться на атакующий футбол. "Колос" по-прежнему немного больше обладал преимуществом, но теперь уже частенько посматривал на табло стадиона, рассчитывая время. В итоге, у чужих ворот ковалевцы еще создали несколько моментов (выход Ренана один на один, не закончившийся ударом, выстрел Богданова, удар Лысенко), а у своих допустили неудачный удар Панасенко и опасный, но безрезультатный прострел на Геннадия Пасича.

Это вторая победа в трех последних матчах "Колоса". Еще один поединок серии – ничья. Так что можно говорить о первых, но крепких шагах ковалевцев в направлении от пропасти. Для "Вереса" это третий подряд гостевой сухой с точки зрения атаки поединок. Что-то Вирту с этим нужно делать.

Ковалевка. Стадион "Колос"
Арбитр в поле: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Ассистенты: Денис Марченко (Чернигов), Руслан Ермоленко (Чернигов)
"Колос" - "Верес" 1:0
Гол: Олег Ильин 64

"Колос": Евгений Волынец, Матия Ром, Анатолий Нуриев (Оливейра Ренан 71), Вадим Милько, Александр Черноморец, Вячеслав Чурко, Александр Павловец, Николай Золотов, Ника Ситчинава (Владимир Лысенко 72), Олег Ильин, Андрей Богданов

"Верес": Богдан Когут, Игорь Солдат, Роман Гончаренко, Михаил Шестаков (Михаил Сергийчук 63), Виталий Дахновский, Геннадий Пасич, Сергей Панасенко (Роберт Гегедош 70), Дмитрий Немчанинов, Валерий Кучеров, Сергей Петько, Роман Мирошник

Предупреждения: Юрій Вирт (тренер) 43, Сергей Петько 67, Геннадий Пасич 78, Виталий Дахновский 88

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Кююмалайнен (Київ)
28.11.2021 в 22:48
Верес набрал немного очков и со стартом второго круга по традиции начинает этими очками приторговывать. Старо как мир...
Ответить
0
0
andy1973 (Рівне)
28.11.2021 в 22:07
Верес здається сам себе заспокоював з перших хвилин гри і якби не Солдат то хтось інший точно би начудив. Пасіч на лівому фланзі взагалі здав. А по грі то "игра бьіла равна - играло два г...". І якби не помилилась грубо одна команда то друга не змогла б нічого забити. Але, стосовно "Вересу" то це все той же чемпіон першої ліги без інших гравців і його місце в УПЛ показує реально скільки клубів від нього до низу відповідають саме тому рівню.
Ответить
+1
0
Кот-Философ (Черкаси)
28.11.2021 в 21:46
я не зрозумію які стосунки у Костишина-старшого з клубом, що він щоматчу на трибунах? мабуть ніяких іноземців чи ГРЙ не буде, а повернеться фізручелло
Ответить
0
0
аr_UPL (Киев)
28.11.2021 в 22:03
Костишин - віце-президент клубу
Ответить
+1
0
старий фан (Рівне)
28.11.2021 в 21:26
Це жах. Ци питки для вболівальників. Навіщо це лайно (стосується не лише цих двох команд) існує? Щоб що? Не дивно, що в Луцьк на Верес вже ходить біля 150 вболівальників (мав змогу порахувати всіх на минулій грі з 1925).
Ответить
+1
0
старий фан (Рівне)
28.11.2021 в 21:27
Така "цікава" була гра на початку матчу, що щоб себе зайняти - вирішив порахувати вболівальників.
Ответить
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.11.2021 в 21:33
Спроба - не тортури...
+1
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
28.11.2021 в 21:25
Такой футбол можно смотреть только в наказание!
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.11.2021 в 21:27
Це твоя Батьківщина, синок (с)
Ответить
+1
-1
andy1973 (Рівне)
28.11.2021 в 22:07
Таке відчуття, що вас хтось прикував до екрану.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...