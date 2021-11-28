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Официально: Вишняк - главный тренер Колоса
Тренер полноценно вступил в должность
Фейсбук ФК "Колос"
Официальный сайт ФК "Колоса" обьявил о полноценном назначении Ярослава Вишняка на пост главного тренера первой команды.
Специалист официально вступает в должность с сегодняшего дня - 28-го ноября. Детали контракта неизвестны.
После увольнения Руслана Костышина в конце лета исполняющим обязанности коуча был Сергей Кузнецов - последний покинул команду перед игрой против донецкого "Шахтера". А последние четыре матча "Колос" представлял именно Вишняк.
Сегодня, "Колос" под руководством Ярослава Вишняка
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