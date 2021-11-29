Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гладкий: Мне этот 7 номер в Динамо будет икаться всю жизнь
Форвард вспомнил свой период в киевском клубе
Футбол24
Нападающий луганской Зари Александр Гладкий вспомнил период своей карьеры в киевском
- Переходом в Динамо ты перечеркнул шанс стать легендой Шахтера?
- Думаю, да! Впрочем, куда мне до легенды? Легенды по 500 матчей наигрывают.
- Сыграл фактор Динамо? Или, может фактор Реброва?
- Динамо было чемпионом в тот период. Было дикое желание всем доказать: «я, я, я». Со временем понимаешь, что никому ничего не надо доказывать.
- Ты взял 7 номер, под которым играл Шевченко.
- Господи, мне этот 7 номер будет икаться всю жизнь. Предложили свободные номера. Я взял 7. Я не просил 7 номер, чтобы быть как Шевченко.
- Получилось, что ты опозорил номер Шевченко своей статистикой.
- Я ни кого не опозорил. Это точно. Но то, что не получилось, то не получилось. Но никто не знает, что я продолжительное время играл с трещиной в плече.
Популярное сейчас
- Официально: Ральф Рангник – временный менеджер Манчестер Юнайтед
- Пятов и Коноплянка снялись в украинской кинокомедии
- Ломаченко после поражения Лопеса стал лучшим легковесом мира
- Днепр-1 единолично третий, Динамо и Шахтёр не отпускают друг друга. Таблица УПЛ 2021/22
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере