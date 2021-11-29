Гладкий: Мне этот 7 номер в Динамо будет икаться всю жизнь

Нападающий луганской Зари Александр Гладкий вспомнил период своей карьеры в киевском Динамо.

- Переходом в Динамо ты перечеркнул шанс стать легендой Шахтера?

- Думаю, да! Впрочем, куда мне до легенды? Легенды по 500 матчей наигрывают.

- Сыграл фактор Динамо? Или, может фактор Реброва?

- Динамо было чемпионом в тот период. Было дикое желание всем доказать: «я, я, я». Со временем понимаешь, что никому ничего не надо доказывать.



- Ты взял 7 номер, под которым играл Шевченко.

- Господи, мне этот 7 номер будет икаться всю жизнь. Предложили свободные номера. Я взял 7. Я не просил 7 номер, чтобы быть как Шевченко.

- Получилось, что ты опозорил номер Шевченко своей статистикой.

- Я ни кого не опозорил. Это точно. Но то, что не получилось, то не получилось. Но никто не знает, что я продолжительное время играл с трещиной в плече.