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Гладкий: Мне этот 7 номер в Динамо будет икаться всю жизнь

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард вспомнил свой период в киевском клубе

Гладкий: Мне этот 7 номер в Динамо будет икаться всю жизнь

Футбол24

Новина українською

Нападающий луганской Зари Александр Гладкий вспомнил период своей карьеры в киевском Динамо.

- Переходом в Динамо ты перечеркнул шанс стать легендой Шахтера?
- Думаю, да! Впрочем, куда мне до легенды? Легенды по 500 матчей наигрывают.

- Сыграл фактор Динамо? Или, может фактор Реброва?
- Динамо было чемпионом в тот период. Было дикое желание всем доказать: «я, я, я». Со временем понимаешь, что никому ничего не надо доказывать.


- Ты взял 7 номер, под которым играл Шевченко.
- Господи, мне этот 7 номер будет икаться всю жизнь. Предложили свободные номера. Я взял 7. Я не просил 7 номер, чтобы быть как Шевченко.

- Получилось, что ты опозорил номер Шевченко своей статистикой.
- Я ни кого не опозорил. Это точно. Но то, что не получилось, то не получилось. Но никто не знает, что я продолжительное время играл с трещиной в плече.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Гладкий Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Caballero (DC)
29.11.2021 в 16:53
Хіба Шева грав під 7-м не в Мілані, а в Динамо не під 10-м? Дарма бідкається Гладкий. Хто його так жорстоко обдурив.
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0
-1
Alex-696 (Немирів)
29.11.2021 в 16:54
В другий прихід в Динамо Шева грав під 7 номером. А до Мілана - 10.
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+2
0
Caballero (DC)
29.11.2021 в 16:54
Саме так. Шева догравав в Динамо під 7-м після Італії. Але ж 10-ка це гоноровіше.
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0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
29.11.2021 в 16:43
Зачем Александр вообще стал отвечать на эти дебильные вопросы?
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+4
-1


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