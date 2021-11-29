  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 – третья сила УПЛ, cojones Жоржиньо, пауза Малиновского, провалы Реала. Аудиомнение #127
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 – третья сила УПЛ, cojones Жоржиньо, пауза Малиновского, провалы Реала. Аудиомнение #127

Премьер-лига
(1 голосов)

Говорим об интересных матчах уик-энда

Днепр-1 – третья сила УПЛ, cojones Жоржиньо, пауза Малиновского, провалы Реала. Аудиомнение #127

Фото: 1) СК Днепр-1; 2) Getty Images

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем то, что зацепило из поединков на выходных. Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

Читайте такжеСК Днепр-1 - Ворскла 5:1. Обзор матча и видео голов

Всем бы такой плохой день, как Артему Довбику. Не продляем контракты Дибалы и Крооса, выясняем, как "Севилья" сдерживала Винисиуса, задаем вопросы Томасу Тухелю. Влияние свистка Арановского на достижение Гуцуляка, как сила СК "Днепр-1" нагнала кадровый потенциал команды, игровые и финансовые проблемы "Ювентуса", жуткие провалы "Реала" в центре обороны и средней линии – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:29 – "СК Днепр-1" – "Ворскла" (5:1);

05:21 – "Ювентус" – "Аталанта" (0:1);

10:22 – "Челси" – "Манчестер Юнайтед" (1:1);

17:20 – "Реал" – "Севилья" (2:1);

23:34 – Не попадайте в офсайд!

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Севилья Манчестер Юнайтед Жоржиньо Фрелло Жоржиньо Артем Довбик СК Днепр-1 Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
PlisMarkiz (Немышлянский)
29.11.2021 в 21:06
Как по мне "третья сила" - это когда достойно противостоишь первым двум силам. А в случае с Днепром-1 я пока этого не наблюдаю...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...