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Днепр-1 – третья сила УПЛ, cojones Жоржиньо, пауза Малиновского, провалы Реала. Аудиомнение #127
Говорим об интересных матчах уик-энда
Фото: 1) СК Днепр-1; 2) Getty Images
Обсуждаем то, что зацепило из поединков на выходных. Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.
Всем бы такой плохой день, как Артему Довбику. Не продляем контракты Дибалы и Крооса, выясняем, как "Севилья" сдерживала Винисиуса, задаем вопросы Томасу Тухелю. Влияние свистка Арановского на достижение Гуцуляка, как сила СК "Днепр-1" нагнала кадровый потенциал команды, игровые и финансовые проблемы "Ювентуса", жуткие провалы "Реала" в центре обороны и средней линии – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:29 – "СК Днепр-1" – "Ворскла" (5:1);
05:21 – "Ювентус" – "Аталанта" (0:1);
10:22 – "Челси" – "Манчестер Юнайтед" (1:1);
17:20 – "Реал" – "Севилья" (2:1);
23:34 – Не попадайте в офсайд!
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