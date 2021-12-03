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"Кополовец говорит хрень". Гладкий – о вероятности своего перехода в Минай

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Доходчиво

"Кополовец говорит хрень". Гладкий – о вероятности своего перехода в Минай

Скриншот: BurBuzz

Новина українською

Нападающий “Зари” Александр Гладкий опроверг слова Михаила Кополовца относительно его возможного перехода в “Минай”.

"Да никогда у меня не было варианта с "Минаем" Миша (Кополовец – прим.) говорит такую ​​хрень на всю страну. Он такое говорит, что мне иногда страшно, б… Он рассказывает, что звал меня в "Минай". Не звал он меня в "Минай". Звонит и говорит: "Там это", я отвечаю: "Миша…"

Я его люблю и уважаю, он мой бывший партнёр по команде. Но надо убирать 50% от того, что он говорит. Он, как станет говорить, б…, страшно становится”, – сказал Гладкий.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Гладкий ФК Минай
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
03.12.2021 в 10:59
))) … Саша, не плюй в колодец. Не так много команд найдется, где ты ещё не отмечался …
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