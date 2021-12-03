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Сборная подождёт. Луческу намерен отработать свой контракт с Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Мирча исключает переход в национальную команду своей страны

Сборная подождёт. Луческу намерен отработать свой контракт с Динамо

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Окружение главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу подтвердило, что румынский специалист в числе кандидатов на пост коуча сборной Румынии.

Однако как сообщает Meta-ratings.com.ua, 76-летний румын исключает переход в национальную команду своей страны.

Также невозможен вариант с совместительством, поскольку против такого варианта выступило "Динамо", которое рассчитывает на Луческу на полноценной основе как минимум до окончания срока нынешнего контракта - до 2024 года.

В то же время в столичном клубе отрицают информацию о том, что наставник "Палмейрас" Абел Феррейра претендовал на должность главного тренера "Динамо".

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В статье: Мирча Луческу Румыния Динамо (Киев)
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Источник:
Meta-Ratings

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Комментарии (1)
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zafo55
03.12.2021 в 15:10
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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