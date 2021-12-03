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Сборная подождёт. Луческу намерен отработать свой контракт с Динамо
Мирча исключает переход в национальную команду своей страны
фото - Олександр Приходько
Окружение главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу подтвердило, что румынский специалист в числе кандидатов на пост коуча сборной Румынии.
Однако как сообщает Meta-ratings.com.ua, 76-летний румын исключает переход в национальную команду своей страны.
Также невозможен вариант с совместительством, поскольку против такого варианта выступило "Динамо", которое рассчитывает на Луческу на полноценной основе как минимум до окончания срока нынешнего контракта - до 2024 года.
В то же время в столичном клубе отрицают информацию о том, что наставник "Палмейрас" Абел Феррейра претендовал на должность главного тренера "Динамо".
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