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Металлист 1925 - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Металлист 1925 - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.12.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Металлист 1925 - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Противостояние двух кризисных команд. У "Металлиста 1925" только поражения в последних турах чемпионата, "Колос" улучшил результаты (семь очков в трех последних поединках), но не улучшил качество игры. У новоиспеченного наставника Ярослава Вишняка еще много работы.

Матч в Харькове очень важен для обоих его участников. Игра "Металлист 1925" - "Колос" состоится в субботу, четвертого декабря 2021-го года, в 19:30. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал "Футбол 2".

Прямая онлайн текстовая трансляция матча состоится в матче-центре UA-Футбол >>> | Это удобный способ следить за всеми событиями матча в живом времени для тех, кто не сможет посмотреть видеоэфир.

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В статье: Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков)
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