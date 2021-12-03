Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист 1925 - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.12.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Противостояние двух кризисных команд. У "Металлиста 1925" только поражения в последних турах чемпионата, "Колос" улучшил результаты (семь очков в трех последних поединках), но не улучшил качество игры. У новоиспеченного наставника Ярослава Вишняка еще много работы.
Матч в Харькове очень важен для обоих его участников. Игра "Металлист 1925" - "Колос" состоится в субботу, четвертого декабря 2021-го года, в 19:30. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал "Футбол 2".
Прямая онлайн текстовая трансляция матча состоится в матче-центре UA-Футбол >>> | Это удобный способ следить за всеми событиями матча в живом времени для тех, кто не сможет посмотреть видеоэфир.
Популярное сейчас
- Жена Пятова: После переезда в Киев нас не любили. Все донецкие поймут меня после фразы "Понаехали"
- Экс-форвард МЮ стал в ворота из-за удалений двух голкиперов и выиграл серию пенальти в Кубке Турции
- Ливерпуль хочет подписать третьего бомбардира в истории Реала
- Заря обходит Ворсклу, Александрия продолжает падение. Таблица УПЛ 2021/22
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО