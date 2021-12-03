Металлист 1925 - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Противостояние двух кризисных команд. У "Металлиста 1925" только поражения в последних турах чемпионата, "Колос" улучшил результаты (семь очков в трех последних поединках), но не улучшил качество игры. У новоиспеченного наставника Ярослава Вишняка еще много работы.

Матч в Харькове очень важен для обоих его участников. Игра "Металлист 1925" - "Колос" состоится в субботу, четвертого декабря 2021-го года, в 19:30. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал "Футбол 2".

Прямая онлайн текстовая трансляция матча состоится в матче-центре UA-Футбол >>> | Это удобный способ следить за всеми событиями матча в живом времени для тех, кто не сможет посмотреть видеоэфир.