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Дулуб: В первом тайме у нас был один удар и мы забили, а Шахтер вообще ничего не создал

Премьер-лига
(1 голосов)

Итог матча против Шахтер подвел главный тренер Львова

Дулуб: В первом тайме у нас был один удар и мы забили, а Шахтер вообще ничего не создал

Фото: ФК Львов

Новина українською

Главный тренер ФК "Львов" Олег Дулуб в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:6).

"Несправедливость состоит, в большей степени, из-за нарушения игровой дисциплины. Когда мы анализировали игру "Шахтера", то акцентировали внимание на фланговые атаки команды. Нам удалось нейтрализовать их правый фланг, но левый фланг не получилось, не разобрались.

В первом тайме справедливым был бы счет 0:0. У нас был один удар и мы забили, а "Шахтер" вообще ничего не создал.

Я не думаю, что мы расклеимся после такого счета, надеюсь, такое поражение покажет силу коллектива. Качество самой игры дает оптимизм, но счет 1:6 – очень болезнен.

В первом тайме я доволен игрой, мы создавали моменты со стандартов, могли и удвоить преимущество, но 1:6" - сказал Дулуб.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк) Олег Дулуб
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Источник:
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
03.12.2021 в 22:10
за то во 2 тайме получили по полной-а где там боец Политило дал бой а Кац предлагал сдаться
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