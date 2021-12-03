Дулуб: В первом тайме у нас был один удар и мы забили, а Шахтер вообще ничего не создал

Главный тренер ФК "Львов" Олег Дулуб в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:6) .

"Несправедливость состоит, в большей степени, из-за нарушения игровой дисциплины. Когда мы анализировали игру "Шахтера", то акцентировали внимание на фланговые атаки команды. Нам удалось нейтрализовать их правый фланг, но левый фланг не получилось, не разобрались.

В первом тайме справедливым был бы счет 0:0. У нас был один удар и мы забили, а "Шахтер" вообще ничего не создал.

Я не думаю, что мы расклеимся после такого счета, надеюсь, такое поражение покажет силу коллектива. Качество самой игры дает оптимизм, но счет 1:6 – очень болезнен.

В первом тайме я доволен игрой, мы создавали моменты со стандартов, могли и удвоить преимущество, но 1:6" - сказал Дулуб.