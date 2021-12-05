Скрипник: Я больше начал применять ругательные слова, чем раньше

Наставник "Зари" Виктор Скрипник дал комментарий о том, что изменилось после его прихода в луганский клуб:

- Получили ли вы в "Заре" то, за чем приходили?

– Я получил даже больше, чем хотел. Я работаю со взрослыми только шестой год. Я себя еще считаю молодым тренером. Я вспомнил наши дороги, судей, которые могут судить на очень приличном уровне, но иногда с ними возникают просто комические ситуации.

Мне не нравится то, что я больше начал применять ругательные слова, чем раньше. Не предложениями, но для связки слов. Раньше я не замечал за собой такого. Когда играл, то было всякое. А в обычной речи у меня такого не было. Дома дети, на жену я так тоже не ругаюсь, — сказал Скрипник.