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Скрипник: Я больше начал применять ругательные слова, чем раньше

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Тренер поделился впечатлениями

Скрипник: Я больше начал применять ругательные слова, чем раньше

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Зари" Виктор Скрипник дал комментарий о том, что изменилось после его прихода в луганский клуб:

- Получили ли вы в "Заре" то, за чем приходили?

– Я получил даже больше, чем хотел. Я работаю со взрослыми только шестой год. Я себя еще считаю молодым тренером. Я вспомнил наши дороги, судей, которые могут судить на очень приличном уровне, но иногда с ними возникают просто комические ситуации.

Мне не нравится то, что я больше начал применять ругательные слова, чем раньше. Не предложениями, но для связки слов. Раньше я не замечал за собой такого. Когда играл, то было всякое. А в обычной речи у меня такого не было. Дома дети, на жену я так тоже не ругаюсь, — сказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник УПЛ
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.12.2021 в 14:03
Не отказывай себе ни в чем!!!
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0
-1
andinho (Lviv)
05.12.2021 в 13:40
"Чи не пропозиціями, але для зв'язування слів." знову Google перекладач в дії.... Ганьба редакції!!!
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+2
0
andinho (Lviv)
05.12.2021 в 13:46
зробіть краще вже ввесь сайт на московській, ніж так знущатися з української мови......
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+1
0


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