Гура: На каждой тренировке стараемся делать акцент на реализацию, но она пока хромает

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал победу над "Минаем" в матче 17-го тура УПЛ.

– Понравилась игра. Именно то, что забили 3 мяча, и агрессивность была, и желание победить. Это в результат вложилось. Ребята отдались на тяжелом поле, но заработали эти три очка, которые важны для нас.

На каждой тренировке стараемся делать акцент на реализацию, но она пока хромает. Стараемся с каждой тренировкой, чтоб забивали и забивали. Но иногда выиграть не получается. А то, что в обороне – это защитники выполняют свои обязанности, они должны защищать ворота и защищают.

- Раньше у Спинелли были проблемы с адаптацией?

– Адаптация, конечно. Иностранцы. Им тяжело влиться. Даже в "Шахтере" бразильцы приезжают и им дают очень много времени на адаптацию. В тех играх, что он не участвует, у нас есть форварды, которые должны забивать и мы даем всем шанс. Спинелли вышел – забил. Молодец. Только можно поздравить его с этим, – рассказал Гура.