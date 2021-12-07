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"Премиальных у нас нет". Скрипник - о финансовой ситуации в Заре

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист признался, есть ли в луганском клубе проблемы с финансами

"Премиальных у нас нет". Скрипник - о финансовой ситуации в Заре

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал о финансовой ситуации и положением с премиальными в луганском клубе.

"Я не ощущаю, что у нас какие-то проблемы с заработной платой. Я как получал зарплату день в день, так и получаю. Знаю, что когда моя команда не играла в еврокубках, зарплату платили так же и деньги были.

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Да, это хороший довесок к тому, чтобы мы жили еще лучше. Мы летаем на выезды, заказываем чартеры, это тоже большой расход. И в Киев летаем, и во Львов. Все это говорит о том, что все нормально. Конечно, хочется лучших условий. Хочется и премий, и вознаграждения за достижение целей, это должно развиваться.

На данный момент премиальных у нас нет, но есть личные контракты. У меня свой контракт, у других свои", — сказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (3)
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Не дармоед (Запорожье)
07.12.2021 в 16:10
Научитесь играть в футбол и зарабатывайте в еврокубках,кто мешает вам развиваться?
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Болельщик39 (Харьков)
07.12.2021 в 15:28
Предположу, что и в "Черноморце" премиальных не существует - сколько я видел игр "Черноморца", они играют в своё удовольствие, как во дворе: выиграем, так выиграем, проиграем, так проиграем, главное чтобы весело было. В чём-то это хорошо.
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Запорізьке Торпедо (zp)
07.12.2021 в 14:55
премиальные получают только геллер и шаблий
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