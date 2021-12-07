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"Премиальных у нас нет". Скрипник - о финансовой ситуации в Заре
Специалист признался, есть ли в луганском клубе проблемы с финансами
Фото: ФК Заря Луганск
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал о финансовой ситуации и положением с премиальными в луганском клубе.
"Я не ощущаю, что у нас какие-то проблемы с заработной платой. Я как получал зарплату день в день, так и получаю. Знаю, что когда моя команда не играла в еврокубках, зарплату платили так же и деньги были.
Да, это хороший довесок к тому, чтобы мы жили еще лучше. Мы летаем на выезды, заказываем чартеры, это тоже большой расход. И в Киев летаем, и во Львов. Все это говорит о том, что все нормально. Конечно, хочется лучших условий. Хочется и премий, и вознаграждения за достижение целей, это должно развиваться.
На данный момент премиальных у нас нет, но есть личные контракты. У меня свой контракт, у других свои", — сказал Скрипник.
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