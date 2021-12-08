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Ряд клубов Бразилии и Турции могут предложить контракт Марлосу
У хавбека будет хороший выбор
shakhtar.com
Хавбек "
Игроку уже сообщили, что донецкий клуб не планирует продлевать контракт с 33-летним ветераном, который заканчивается в январе 2022 года.
При этом, по информации Lance, у хавбека есть несколько вариантов для продолжения карьеры.
По информации источника - четыре из них из Бразилии, где в услугах игрока заинтересованы "Атлетико Минейро", "Атлетико Паранаэнсе", "Сан-Паулу" и "Коритиба".
Также имеют виды на игрока и пара два турецких гранда – "Фенербахче" и "Бешикташ".
Ранее также сообщалось, что
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