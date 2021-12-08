Ряд клубов Бразилии и Турции могут предложить контракт Марлосу

Хавбек " Шахтера " и сборной Украины Марлос зимой покинет донецкий клуб.

Игроку уже сообщили, что донецкий клуб не планирует продлевать контракт с 33-летним ветераном, который заканчивается в январе 2022 года.

При этом, по информации Lance, у хавбека есть несколько вариантов для продолжения карьеры.

По информации источника - четыре из них из Бразилии, где в услугах игрока заинтересованы "Атлетико Минейро", "Атлетико Паранаэнсе", "Сан-Паулу" и "Коритиба".

Также имеют виды на игрока и пара два турецких гранда – "Фенербахче" и "Бешикташ".