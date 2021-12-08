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Ряд клубов Бразилии и Турции могут предложить контракт Марлосу

Премьер-лига
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У хавбека будет хороший выбор

Ряд клубов Бразилии и Турции могут предложить контракт Марлосу

shakhtar.com

Новина українською

Хавбек "Шахтера" и сборной Украины Марлос зимой покинет донецкий клуб.

Игроку уже сообщили, что донецкий клуб не планирует продлевать контракт с 33-летним ветераном, который заканчивается в январе 2022 года.

При этом, по информации Lance, у хавбека есть несколько вариантов для продолжения карьеры.

По информации источника - четыре из них из Бразилии, где в услугах игрока заинтересованы "Атлетико Минейро", "Атлетико Паранаэнсе", "Сан-Паулу" и "Коритиба".

Также имеют виды на игрока и пара два турецких гранда – "Фенербахче" и "Бешикташ".

Ранее также сообщалось, что пригласить Марлоса может и "Интернасьонал", цвета которого ныне защищает другой экс-футболист "Шахтера" Тайсон.

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В статье: Марлос Фенербахче (Стамбул) Бешикташ (Стамбул) Шахтер (Донецк) Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) Коритиба (Бразилия) Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) Сан-Паулу
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Источник:
Lance

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