Палкин: Опыт Мораеса поможет Шахтеру во второй части сезона

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал подписание нового контракта с форвардом Жуниором Мораесом.

"Сегодня клуб продлил на полгода контракт с нападающим Мораесом.

Жуниор - сильный футболист с бойцовским характером и отличным голевым чутьем. Уверен, его опыт и лучшие игровые качества помогут нам во второй части сезона!

Удачи и новых побед с "Шахтером", Жуниор", - написал Палкин.