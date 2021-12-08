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Палкин: Опыт Мораеса поможет Шахтеру во второй части сезона

Премьер-лига
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Еще полгода Жуниор будет играть за Шахтер

Палкин: Опыт Мораеса поможет Шахтеру во второй части сезона

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал подписание нового контракта с форвардом Жуниором Мораесом.

"Сегодня клуб продлил на полгода контракт с нападающим Мораесом.

Жуниор - сильный футболист с бойцовским характером и отличным голевым чутьем. Уверен, его опыт и лучшие игровые качества помогут нам во второй части сезона!

Удачи и новых побед с "Шахтером", Жуниор", - написал Палкин.

Напомним, что новое соглашение сторон рассчитано до лета 2022 года.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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