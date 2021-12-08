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Палкин: Опыт Мораеса поможет Шахтеру во второй части сезона
Еще полгода Жуниор будет играть за Шахтер
shakhtar.com
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал
"Сегодня клуб продлил на полгода контракт с нападающим Мораесом.
Жуниор - сильный футболист с бойцовским характером и отличным голевым чутьем. Уверен, его опыт и лучшие игровые качества помогут нам во второй части сезона!
Удачи и новых побед с "Шахтером", Жуниор", - написал Палкин.
Напомним, что новое соглашение сторон рассчитано до лета 2022 года.
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