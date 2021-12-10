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Депутат ВР обратился в Нацполицию относительно угроз Селезнева Сенькиву
Конфликт набирает оборотов
Фото: ФК Минай
Депутат Верховной Рады от партии "Європейська солідарність" Алексей Гончаренко обратился в Нацполицию c депутатским обращением относительно угроз форварда "Миная" Евгения Селезнева в адрес журналиста Андрея Сенькива.
Накануне в сети опубликовали записи разговоров футболиста и журналиста. На них слышно, как Селезнев не просто позволял себе оскорбительные высказывания, но и угрожал физической расправой.
"Эти действия содержат признаки уголовных правонарушений, предусмотренных статьями уголовного кодекса 345(1) и 348(1). Считаю, что любые высказывания в адрес журналистов, а особенно – угрозы – недопустимы. Если футболисты забыли, то напомню – у нас здесь не Россия, где для представителей вашей профессии могут сходить с рук незаконные проделки. Украина – правовое государство, и здесь должен быть порядок.
P.S. Ну, и лично обращусь к Евгению. Ну что там? Нормально спалось? Дальше будет еще веселее, друг", - написал в своем Facebook Гончаренко.
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