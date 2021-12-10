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Депутат ВР обратился в Нацполицию относительно угроз Селезнева Сенькиву

Премьер-лига
(2 голосов)

Конфликт набирает оборотов

Депутат ВР обратился в Нацполицию относительно угроз Селезнева Сенькиву

Фото: ФК Минай

Новина українською

Депутат Верховной Рады от партии "Європейська солідарність" Алексей Гончаренко обратился в Нацполицию c депутатским обращением относительно угроз форварда "Миная" Евгения Селезнева в адрес журналиста Андрея Сенькива.

Накануне в сети опубликовали записи разговоров футболиста и журналиста. На них слышно, как Селезнев не просто позволял себе оскорбительные высказывания, но и угрожал физической расправой.

"Эти действия содержат признаки уголовных правонарушений, предусмотренных статьями уголовного кодекса 345(1) и 348(1). Считаю, что любые высказывания в адрес журналистов, а особенно – угрозы – недопустимы. Если футболисты забыли, то напомню – у нас здесь не Россия, где для представителей вашей профессии могут сходить с рук незаконные проделки. Украина – правовое государство, и здесь должен быть порядок.

P.S. Ну, и лично обращусь к Евгению. Ну что там? Нормально спалось? Дальше будет еще веселее, друг", - написал в своем Facebook Гончаренко.

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Депутат ВР обратился в Нацполицию относительно угроз Селезнева Сенькиву - изображение 1Депутат ВР обратился в Нацполицию относительно угроз Селезнева Сенькиву - изображение 2
Фото: facebook.com/alexeygoncharenko
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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай Андрей Сенькив
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Комментарии (1)
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Болельщик39 (Харьков)
10.12.2021 в 12:07
Фигня, Евгений и нацполицию пошлёт. Обращайтесь сразу к Президенту. Хотя...тогда и Зеленскому будут 24х7 звонить с номеров "Миная", лучше не беспокоить главу государства.
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