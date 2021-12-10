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L'Équipe: Марсель, Барселона, Ман Сити и ряд других европейских клубов заинтересовались Диалло
Парень проявил себя в Юношеской лиге УЕФА
Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko
Французский "Марсель" проявляет интерес к 18-летнему вингеру "
Источник утверждает, что в игроке лично заинтересован президент французского клуба Пабло Лонгория. Французский клуб надеялся побороться за игрока зимой, так как в январе с ним можно было бы подписать предварительное соглашение, однако тот факт, что Самба на днях подписал новый контракт с киевским клубом, серьезно осложняет задачу по его возможному подписанию.
Также сообщается, что своей удачной игрокй в Юношеской лиге УЕФА привлек внимание и ряда других европейских клубов - дортмундской "Боруссии", "РБ Лейпцига", "Барселоны", "Вильярреала", "Манчестер Сити" и "Ньюкасла".
Также отмечается, что прошлым летом к игроку присматривались французские "Сент-Этьен, "Ренн" и "Монпелье", однако до подписания тогда дело не дошло.
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