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L'Équipe: Марсель, Барселона, Ман Сити и ряд других европейских клубов заинтересовались Диалло

Премьер-лига
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Парень проявил себя в Юношеской лиге УЕФА

L'Équipe: Марсель, Барселона, Ман Сити и ряд других европейских клубов заинтересовались Диалло

Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

Французский "Марсель" проявляет интерес к 18-летнему вингеру "Динамо" Самба Диалло, сообщает Onze Mondial со ссылкой на L’ÉQUIPE.

Источник утверждает, что в игроке лично заинтересован президент французского клуба Пабло Лонгория. Французский клуб надеялся побороться за игрока зимой, так как в январе с ним можно было бы подписать предварительное соглашение, однако тот факт, что Самба на днях подписал новый контракт с киевским клубом, серьезно осложняет задачу по его возможному подписанию.

Также сообщается, что своей удачной игрокй в Юношеской лиге УЕФА привлек внимание и ряда других европейских клубов - дортмундской "Боруссии", "РБ Лейпцига", "Барселоны", "Вильярреала", "Манчестер Сити" и "Ньюкасла".

Также отмечается, что прошлым летом к игроку присматривались французские "Сент-Этьен, "Ренн" и "Монпелье", однако до подписания тогда дело не дошло.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Барселона Динамо (Киев) Манчестер Сити Ньюкасл Марсель Вильярреал РБ Лейпциг Самба Диалло
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Источник:
Lequipe

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