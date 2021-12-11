Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вирт: Осадок остался после такого арбитража с Рухом. У нас отобрали два очка
Наставник "Вереса" высказался после домашней ничьи
Фото: НК Верес
Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал
"Доволен действиями команды. Особенно во втором тайме. Трудная игра. Нам противостоял серьезный соперник, который в последних матчах демонстрировал качественную игру, получал результат. Было тяжело, особенно до перерыва. Много работали с мячом.
В перерыве сказал команде, что мы должны прибавить в скорости, в агрессии. Только тогда у нас появятся моменты, и мы сможем забить. Так и вышло. Провели атаку через фланг и забили прекрасный гол. Затем сразу выпустили свежих футболистов. Хотя замены были запланированы еще до гола. Очень хотели выиграть этот матч.
Затем последовал открытый футбол. "Рух" атаковал. Мы также имели моменты. К сожалению, получили досадный пенальти в свои ворота. Полагаю, это ошибка арбитра. Просматривал повтор и не увидел там нарушения. Судья просто среагировал на крик. Как ставить такие пенальти? Я сказал арбитрам, что им учиться и учиться, чтобы судить качественно. Опытные арбитры не имеют права на подобные ошибки.
Осадок остался после такого арбитража. У нас отобрали два очка.
Сергей Шестаков? Да, он сегодня подменял дисквалифицированного Немчанинова. Сыграл прекрасно. К сожалению, у нас мало игроков, которые могут выйти на смену и усилить игру. Хотелось бы большей конкуренции. Президент об этом знает. Хотелось бы зимой усилить 2-3 позиции.
Подводя итоги этого года – он был прекрасен для нас. И в первой лиге, и в УПЛ. Мы набрали достаточно много очков. Двигаемся дальше", – рассказал Вирт.
Популярное сейчас
- Гура: Тренерский штаб Шахтера побежал после второго гола, будто они ЛЧ выиграли
- Восстание чемпионского феникса. Прогноз на бой Ломаченко - Комми
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- КДК УАФ отреагировал на оскорбительный баннер фанов Шахтера в адрес Луческу
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО