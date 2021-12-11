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Вирт: Осадок остался после такого арбитража с Рухом. У нас отобрали два очка

Премьер-лига
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Наставник "Вереса" высказался после домашней ничьи

Вирт: Осадок остался после такого арбитража с Рухом. У нас отобрали два очка

Фото: НК Верес

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Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал ничью в матче против львовского "Руха" в матче 18-го тура УПЛ.

"Доволен действиями команды. Особенно во втором тайме. Трудная игра. Нам противостоял серьезный соперник, который в последних матчах демонстрировал качественную игру, получал результат. Было тяжело, особенно до перерыва. Много работали с мячом.

В перерыве сказал команде, что мы должны прибавить в скорости, в агрессии. Только тогда у нас появятся моменты, и мы сможем забить. Так и вышло. Провели атаку через фланг и забили прекрасный гол. Затем сразу выпустили свежих футболистов. Хотя замены были запланированы еще до гола. Очень хотели выиграть этот матч.

Затем последовал открытый футбол. "Рух" атаковал. Мы также имели моменты. К сожалению, получили досадный пенальти в свои ворота. Полагаю, это ошибка арбитра. Просматривал повтор и не увидел там нарушения. Судья просто среагировал на крик. Как ставить такие пенальти? Я сказал арбитрам, что им учиться и учиться, чтобы судить качественно. Опытные арбитры не имеют права на подобные ошибки.

Осадок остался после такого арбитража. У нас отобрали два очка.

Сергей Шестаков? Да, он сегодня подменял дисквалифицированного Немчанинова. Сыграл прекрасно. К сожалению, у нас мало игроков, которые могут выйти на смену и усилить игру. Хотелось бы большей конкуренции. Президент об этом знает. Хотелось бы зимой усилить 2-3 позиции.

Подводя итоги этого года – он был прекрасен для нас. И в первой лиге, и в УПЛ. Мы набрали достаточно много очков. Двигаемся дальше", – рассказал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Рух (Львов)
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Источник:
ФК "Верес"

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