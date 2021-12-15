Заря не планирует отпускать Скрипника в другой клуб - СМИ

Луганская "Заря" осеннюю часть чемпионата завершила на мажорной ноте, сыграв в 18-м туре УПЛ вничью с киевским "Динамо" (1:1). Сразу после ухода команды в отпуск появилась информация о том, что главный тренер луганчан Виктор Скрипник ведёт переговоры с венгерским "Ференцварошем".

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, из источников, близких к луганскому клубу, в "Заре" знают о том, что у тренера есть контакты с чемпионом Венгрии, а также другими командами из-за рубежа. Однако досрочно разрывать контракт со Скрипником до его окончания (лето 2022 года), по имеющейся информации, "Заря" не планирует.

Более того, руководство клуба очень довольно его работой и дважды уже сделало ему предложение продлить действующее соглашение. Однако ответа от тренера о его будущем пока что ещё не последовало.

В "Заре" надеются, что, учитывая благоприятную и позитивную атмосферу внутри коллектива, которую создал Виктор Скрипник, тренер продолжит работу в клубе и в следующем сезоне.