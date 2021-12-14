Скрипник, Вернидуб, Черчесов и еще 3 тренера находятся в шорт-листе Ференцвароша
Венгры ищут замену Петеру Штегеру
Вчера украинские источники распространили информацию о том, что главный тренер "Зари" Виктор Скрипник
Сегодня данную информацию подтвердили и венгерские источники.
Более того, как сообщает Fradisták a Fradiért, у "Ференцвароша" есть 6 кандидатов на замену уволенному главному тренеру Петеру Штегеру, и кроме Скрипника на должнсоть претендует и украинский наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб.
Кроме Скрипника в списке претендентов находятся бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, коуч "Шерифа" Юрий Вернидуб, Эузебио Ди Франческо (экс-"Рома", "Верона"), Эрлинг Муэ ("Мольде") и бывший ассистент Роналда Кумана в "Барселоне" Алфред Схройдер.
Также отмечается, что у троих претендентов шансы больше, чем у остальных.
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