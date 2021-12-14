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Скрипник, Вернидуб, Черчесов и еще 3 тренера находятся в шорт-листе Ференцвароша

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Венгры ищут замену Петеру Штегеру

Скрипник, Вернидуб, Черчесов и еще 3 тренера находятся в шорт-листе Ференцвароша

Новина українською

Вчера украинские источники распространили информацию о том, что главный тренер "Зари" Виктор Скрипник может уже зимой возглавить "Ференцварош".

Сегодня данную информацию подтвердили и венгерские источники.

Более того, как сообщает Fradisták a Fradiért, у "Ференцвароша" есть 6 кандидатов на замену уволенному главному тренеру Петеру Штегеру, и кроме Скрипника на должнсоть претендует и украинский наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб.

Кроме Скрипника в списке претендентов находятся бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, коуч "Шерифа" Юрий Вернидуб, Эузебио Ди Франческо (экс-"Рома", "Верона"), Эрлинг Муэ ("Мольде") и бывший ассистент Роналда Кумана в "Барселоне" Алфред Схройдер.

Также отмечается, что у троих претендентов шансы больше, чем у остальных.

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Вернидуб Станислав Черчесов Шериф (Тирасполь) Виктор Скрипник Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Fradisták a Fradiért

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
14.12.2021 в 21:44
Не долго музыка играла после ухода Сереги. Вот что значит настоящий тренер и просто тренерозаменитель.
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