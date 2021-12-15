Максимюк: Рыкун перед матчем выпивал 150 грамм для куража

Бывший полузащитник сборной Украины Роман Максимюк рассказал о другом известном футболисте Александре Рыкуне и его пристрастиях к алкоголю.

"Рыкун мог перед матчем выпить 150 грамм. В день матча. Но он говорил, что это придает ему кураж, он начинает на поле творить. Он говорил, когда не выпьет, у него апатия. Я не знаю, почему так, это его организм. Он когда выпивал, то не перетруждал себя на поле. Это его окрыляло, он ловил кураж. Его пас, острые передачи, виденье поля - это никуда не девалось. Может человеку так лучше было.

С этим боролся Павлов, Маркевич, Кучеревский. Да, Рыкун после матча мог перебрать. Не было такого, что он не приходил на тренировку. Но после матча он мог приходить в очень плохом состоянии и уже врач не мог дать разрешение на его участие в тренировке. Давление и пульс зашкаливает. Это перебор.

Где мог выпить? Прямо на базе. Лично я был в шоке. Как я узнал? Лично я это видел. Он говорил мне: "Я не могу по другому". Это уникальный случай", - сказал Максимюк.