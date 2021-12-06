"Работаю грузчиком в супермаркете". Экс-игрок сборной хотел бы вернуться в футбол

Бывший полузащитник "Динамо", сборной Украины и "Зенита" Роман Максимюк признался, смог ли он принять футбольное предложение из России.

– Юрий Вернидуб говорит, что отказал бы российским клубам. Как думаете, это правда?

– Это его слова, он в интервью четко сказал. Такова его позиция. Толик Тимощук выбрал другую позицию и сейчас помощник тренера в "Зените". У каждого есть своя позиция.

– А вы бы пошли тренировать российский клуб сейчас?

– Понимаете, я сейчас работаю грузчиком в одном из супермаркетов Луцка. Вот такая у меня сложилась жизнь. У меня есть тренерская лицензия и я хотел бы вернуться в футбол.

Вот скажите мне, почему наши заробитчане пачками ездят на работу в Россию? Они не публичны, им можно, а если человек публичный, то ему сразу говорят, что это неправильно. Я не понимаю этого.

Не знаю, как бы я поступил. Я очень хочу вернуться в футбол. Если бы предложение из России поступило, то я не знаю, как бы я поступил, – сказал Максимюк.