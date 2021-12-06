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"Работаю грузчиком в супермаркете". Экс-игрок сборной хотел бы вернуться в футбол

Общие новости
(4 голосов)

Он также не исключает возможности трудоустройством в России

"Работаю грузчиком в супермаркете". Экс-игрок сборной хотел бы вернуться в футбол

Фото: Sport.ua

Новина українською

Бывший полузащитник "Динамо", сборной Украины и "Зенита" Роман Максимюк признался, смог ли он принять футбольное предложение из России.

– Юрий Вернидуб говорит, что отказал бы российским клубам. Как думаете, это правда?

– Это его слова, он в интервью четко сказал. Такова его позиция. Толик Тимощук выбрал другую позицию и сейчас помощник тренера в "Зените". У каждого есть своя позиция.

– А вы бы пошли тренировать российский клуб сейчас?

– Понимаете, я сейчас работаю грузчиком в одном из супермаркетов Луцка. Вот такая у меня сложилась жизнь. У меня есть тренерская лицензия и я хотел бы вернуться в футбол.

Вот скажите мне, почему наши заробитчане пачками ездят на работу в Россию? Они не публичны, им можно, а если человек публичный, то ему сразу говорят, что это неправильно. Я не понимаю этого.

Не знаю, как бы я поступил. Я очень хочу вернуться в футбол. Если бы предложение из России поступило, то я не знаю, как бы я поступил, – сказал Максимюк.

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В статье: Роман Максимюк
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Комментарии (21)
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Cherkasskiy (Черкаси)
06.12.2021 в 17:27
Прочитав о том что он работает грузчиком, первая мысль была "Где деньги?" ведь играл в не последних клубах с хорошими контрактами... Ну, откровенно говоря кто ему виноват.....?В свое время в Черкассах играл один футболист, который поиграл и в УПЛ и в россии и за рубежом. На то время он был уже в солидном, как для футболиста возрасте, но бегал так как любил поиграть в казино. И с его слов проиграл до 200000$. Далеко не все футболисты умеют распоряжаться деньгами....
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0
0
янковский ян (Запорожье)
06.12.2021 в 17:33
Наверно самый правильный комментарий. Ведь люди многие за всю жизнь столько не зарабатывают. Игрок то был не последний.
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.12.2021 в 16:39
Ще один готовий продатися козломордим. А не затребуваний як ліцензований тренер тому що гріш ціна тій ліцензії...
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+3
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
06.12.2021 в 16:35
хз что там ему из атб в Луцке виднее, но на рашку сейчас сейчас ездят разве что отчаявшиеся жители Ордылы, да и то многих на..бывают. Нах та рашка, безвиз же есть, все работают в Европе. Странно что Кварц не пристроил его где-то
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+3
-1
KDK2020 (Киев)
06.12.2021 в 16:19
Що, немає як обміняти загиблих захисників України на шмат ковбаси в окупанта, аніж вилізти у змі? Нацисти у полоненого питають: чого ти здався? - Так інші "пачкамі" бігли - й я побіг.
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+5
-2
Сергій Кравчук (Луцьк)
06.12.2021 в 16:09
Пам'ятаю як футболіста Волині, Зеніта, Прикарпаття....за збірну тільки 5 матчів, але все ж...невже людині з ліцензією не найшлося місця в Луцьку. Толковий футболіст був.
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0
0
янковский ян (Запорожье)
06.12.2021 в 15:57
Кто то что то недоговаривает. Не может игрок с таким опытом ненужен даже команде второй лиги. Может там есть вопрос в каких то "медицинских показателях".
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+4
0
мы за динамо (киев)
06.12.2021 в 15:53
він чесно відпові на питання, шо не знає як би поступив. не впевнена в собі людина і тільки.
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+1
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.12.2021 в 15:55
Все он знает, конечно же поехал бы на Рашку. Разве это не понятно с его ответа?
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+7
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.12.2021 в 15:43
Кстати, есть интересный факт. Это у Максимюка увёл жену Алиев. Но и с ним у неё ничего хорошего не вышло)
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+1
0
avatar
WuTаng (Київ)
06.12.2021 в 15:29
Тут голубі боти типу динамо-машин Київ медведчуку здали, що вже говорити про колишнього їх гравця. З радістю побіжить на історичну "родіну"
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+2
-7
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.12.2021 в 15:41
Ты вообще само поняло, что написало? Всегда смешно, когда додики вроде тебя тужатся что-то умное написать, но все равно ничего не получается...)
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+3
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.12.2021 в 15:21
Да, и такое бывает.
Ответить
0
0
Мрійник (Куп'янськ)
06.12.2021 в 15:15
Почитав його інтерв'ю і стало зрозуміло, що таке ніде і нікому не потрібне.
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+6
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
06.12.2021 в 15:11
Как он так докатился? Не последний был игрок
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+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
06.12.2021 в 16:55
шото проиграл в казино, часть бывшая жынка, Гаденыша подстилка, себе забрала. там познавательное интервью
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0
0
Vetgame
06.12.2021 в 15:08
Какие нах пачками? Шо ты 3,14здишь? Щас все едут в Европу на заработки, а в паРашу едут только с дырляндии и прилегающих регионов, это люди которые предали свою родину
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+15
-2
football_soccer (Украина)
06.12.2021 в 15:16
родину предали депутаты и президент.
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+3
-5
avatar
Serega1111 (Киев)
06.12.2021 в 15:20
Это не оправдывает м.удаков помельче рангом
+5
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.12.2021 в 15:21
Они само собой
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
06.12.2021 в 16:32
факт
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0
0


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