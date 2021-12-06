"Работаю грузчиком в супермаркете". Экс-игрок сборной хотел бы вернуться в футбол
Он также не исключает возможности трудоустройством в России
Фото: Sport.ua
Бывший полузащитник "Динамо", сборной Украины и "Зенита" Роман Максимюк признался, смог ли он принять футбольное предложение из России.
– Юрий Вернидуб говорит, что отказал бы российским клубам. Как думаете, это правда?
– Это его слова, он в интервью четко сказал. Такова его позиция. Толик Тимощук выбрал другую позицию и сейчас помощник тренера в "Зените". У каждого есть своя позиция.
– А вы бы пошли тренировать российский клуб сейчас?
– Понимаете, я сейчас работаю грузчиком в одном из супермаркетов Луцка. Вот такая у меня сложилась жизнь. У меня есть тренерская лицензия и я хотел бы вернуться в футбол.
Вот скажите мне, почему наши заробитчане пачками ездят на работу в Россию? Они не публичны, им можно, а если человек публичный, то ему сразу говорят, что это неправильно. Я не понимаю этого.
Не знаю, как бы я поступил. Я очень хочу вернуться в футбол. Если бы предложение из России поступило, то я не знаю, как бы я поступил, – сказал Максимюк.
Популярное сейчас
- Худший сезон за 20, 19 или 14 лет. Печальная украинская интрига последнего тура еврокубков
- Хачериди может продолжить карьеру в чемпионате Второй лиги - источник
- Леонов - о Селезневе: Он капитан команды и не имеет право такое говорить
- Админы Youtube-канала Великий футбол удаляют негативные комментарии о Ринате Ахметове
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО